Nem csak Scarlett Johanssonnak van átlagéletet élő ikertestvére

Legyenek egy vagy kétpetéjűek, fiúk vagy éppen lányok, egy közös bennük, mindannyiuknak van egy testvérük, akivel egy napon ünneplik a születésnapjaikat.

Vannak hírességek, akik a testvérükkel együtt lettek világhírűek, ilyen Mary-Kate és Ashley Olsen is, ők gyerekként csöppentek bele a showbusinessbe. Az általuk kitaposott utat követte később Tia és Tamara Mowry is, valamint Dylan és Cole Sprouse, de vannak olyan sztárok, akiknek ikertestvére nem a reflektorfényben éli az életét, bár híres testvérük miatt azért nekik is jut néha-néha pár perc hírnév.

Lássuk azokat a sztárokat, akikről talán nem is tudta, hogy van ikertestvérük!

Scarlett Johansson és Hunter Johansson

Azt persze sokan tudják Scarlettről, hogy van egy fiútestvére, hiszen több gálára és premierre is magával vitte már, azzal azonban nem sokan vannak tisztában, hogy ők valójában ikrek. Ez valószínűleg azért sem egyértelmű, mivel Hunter 30 centivel magasabbra nőtt húgánál.

Évek elteltek azóta, hogy együtt láthattuk őket a vörös szőnyegen, múlt hónapban azonban Hunter kísérte el nővérét az American Cinematheque Award díjátadóra, bár nem együtt vonultak a vörös szőnyegen. Ha közös fotó nem is készült, de látszik vonásaikon, mennyire hasonlít egymásra a két testvér, elég csak megnézni a mosolyukat. Az persze köztudott, hogy a színésznő csodaszép és lehengerlő idomaival a férfiak álma, viszont Hunternek sincs oka panaszra, kisfiús sármjával megannyi női szívet dobogtatott már meg.

Kezdetben Scarlett testvére is próbálkozott a színészkedéssel, de végül politikus lett belőle. 2008-ban dolgozott Barack Obama kampányában, mostanában pedig Manhattenben közösségi szervező.

Ashton Kutcher és Michael Kutcher

A szívtipró nagyon nehezen dolgozta fel, hogy ikertestvére súlyos beteg. Michaelnek szívátültetése volt és Little-kórban (újszülött kori agysérülésben) szenved, melyek miatt akkora volt Ashtonon a nyomás, hogy 13 évesen le akart ugrani egy kórház emeleti erkélyéről. A szörnyű családi tragédiája azonban nem titok és testvérét sem rejtegeti a nyilvánosság elől, sőt, ha teheti gálákra is elviszi magával.

Michael egyébként egy nyugdíjszolgáltatónál dolgozik vezetői beosztásban, valamint fogyatékkal élő fiataloknak tart rendszeresen lelkesítő beszédeket és előadásokat.

Linda Hamilton és Leslie Hamilton

Lindát legtöbben a Terminator Sarah Connorjaként ismerjük, de nem csak neki köszönheti sikerét a franchise, hanem egypetéjű ikertestvérének, Leslie-nek is, hiszen a második részében ő alakította Linda dublőrét. Leslie 2020-ban, 63 évesen hunyt el koronavírus-fertőzésben.

Rami Malek és Sami Malek

A Mr. Robot című filmjéért Golden Globe-ra jelölt egyiptomi származású tehetségnek is van egy egypetéjű ikertestvére. Sami angol tanárként dolgozik a Los Angeles-i Joseph Le Conte Középiskolában, 2011-ben pedig megjelent saját esszéje a kaliforniai költségvetési válságról.

Sami egyébként több interjúban is hangoztatta, hogy a legkevésbé sem irigy bátyja sikereire, hisz míg Rami a filmvásznon, addig ő a tanári katedráról próbál nyomot hagyni a világban.

Giesele Bündchen és Gabriela Bündchen

A lányok kétpetéjű ikrek, így összekeverni biztosan nem lehet őket, de Gabrielának is jutott a jó génekből, nővéréhez hasonlóan ő is csodaszép. A két nővért még gyermekként íratta be édesanyjuk egy modelliskolába, Gieselenek innentől egyenesen felfelé ívelt a karrierje. Testvére is feltűnt több magazin címlapján, de aztán úgy döntött, neki nem ezt az utat szánták.

Bár 20 éves korukban követte testvérét New York-ba, ő angolt tanult, beiratkozott a jogi karra és később a szórakoztatóiparban helyezkedett el ügyvédként.

Eva Green és Joy Green

A testvérpár Párizsban született, kettőjük közül azonban Eva volt az, aki már gyerekként is szeretett szerepelni. Francia filmekben kezdte karrierjét, majd feltűnt a Casino Royalban, ami erős alapot adott olyan későbbi sikereinek, mint az Éjsötét árnyék, a Sin City vagy a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei. Eva egy korábbi interjújában elárulta, hogy Joy-jal gyakorlatilag mindenben különböznek egymástól, de felnőtt korukra szoros lett a kapcsolatuk, kiegészítik egymást.

Joy egyébként a rivaldafénytől távol, Olaszországban él gróf férjével, és a haját is szőkére festette. Ahogy Eva fogalmaz, “ő az én boldogabbik verzióm”.

Vin Diesel és Paul Vincent

A Halálos iramban-filmek sztárja és testvére nagyon jó kapcsolatot ápolnak, ráadásul mindketten a filmes szakmában helyezkedtek el, Vin színészként, Paul pedig vágóként talált rá számításaira. A fiúk sosem ismerték édesapjukat, nevelőapjuk azonban sajátjaként szerette őket, ott lehettek az összes általa rendezett Off-Broadway darabon, sőt minden héten közösen moziztak. Talán innen is ered a testvérek filmek iránti szeretete.

A testvérpár mindkét tagja megváltoztatta a nevét, míg Mark Sinclair Vincentből, Vin Diesel lett, addig Paul csupán az egyik vezetéknevét hagyta el.

Kiefer Sutherland és Rachel Sutherland

Donald Sutherland ikergyermekei nem estek messze attól a bizonyos fától, mindketten a filmiparban helyezkedtek el, ami tekintve világsztár édesapjuk sikereit, talán nem is volt olyan nehéz nekik. Míg Rachel inkább sorozatok utómunkálataiban működik közre, mint például a Kékpróba, a Z-akták vagy a Saving Hope, addig bátyjából híres filmsztár lett.

Kettőjük közül egyébként Kiefer az idősebb, mégpedig hét kerek perccel.