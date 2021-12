Penelope Cruz gyerekeinek tilos a mobil és a közösségi média is

A színésznő így szeretné megóvni a mentális egészségüket.

Penelope Cruz és Javier Bardem szorosan fogják a gyeplőt, és erre persze alapos okuk van, melyről most a színésznő mesélt a CBS Sunday Morning című műsorában.

A sztárpárnak két közös gyermeke van, a tízéves Leo és a nyolcéves Lena, azonban egyikőjüknek sincs mobilja, sem közösségi oldala. Penelope szerint a közösségi média elképesztő terhet ró a fejlődő tinikre, akikre ömlik az olyan tartalom, melyet a szülők semmilyen beállítással vagy szűrűvel nem tudnak kontrollálni.

“Nincs telefonjuk, sem Facebookjuk! Majd ha idősebbek lesznek, legalább 16 évesek, majd akkor regisztrálhatnak egy közösségi oldalra. Úgy vélem, hogy így tudom megvédeni a mentális egészségüket, bár ezzel mostanában a kisebbséghez tartozom.”

– nyilatkozta Cruz.

Penelope sajnálja korunk fiataljait, szerinte olyan, mintha a világ valamiféle kutatást végezne rajtuk, azzal, hogy ennyi technológiai kütyüt ad a kezükbe. Ezzel együtt mintha senki sem törődne azzal, hogy hogyan hat mindez az önértékelésükre, nem beszélve az úgynevezett bullyingról, mely bántalmazó viselkedés az online térben terjed a leginkább.

A színésznő maga is nagyon keveset oszt meg életéről az interneten, és amit mégis, azt is nagy körültekintéssel teszi. Erre tanítja gyermekeit is, akiket egyébként a filmektől és a meséktől egyáltalán nem tilt a sztárpár, felügyelet mellett a legjobb közös program náluk is a családi moziest.

Penélope Cruz és Javier Bardem a Sonka, sonka című Bigas Luna-film forgatásán ismerte meg egymást 1992-ben, ezek után csak 2008-ban, Woody Allen Vicky Cristina Barcelona című filmjének forgatásán hozta újra össze őket a sors. A pár 2010-ben fogadott egymásnak örök hűséget.

Mindketten Oscar-díjasok, a 36 éves Cruz a Vicky Cristina Barcelona mellékszereplőjeként, a 41 éves Bardem a Nem vénnek való vidék főszereplőjeként érdemelte ki Hollywood legrangosabb elismerését.