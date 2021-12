Szokatlan karácsonyi hagyomány a királyi családban – mérik a vendégek jóllakottságát

Nincs karácsony mérleg nélkül?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Royal Family (@theroyalfamily) által megosztott bejegyzés

Minden családnak megvannak a maga ünnepi szokásai és ez alól az uralkodó família sem kivétel. II. Erzsébet minden évben fényűző terülj-terülj asztalkámmal látja vendégül a családot, ami reggelit, ebédet, délutáni teát és még vacsorát is tartalmaz. Annak érdekében pedig, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy mindenki tele bendővel távozik az este folyamán, kötelező mérlegre állni az érkezéskor és a hazamenetel előtt is – írja a The Sun.

A hagyomány egészen az 1900-as évek elejéig nyúlik vissza, VII. Eduárd uralkodásának idejére és a szabály alól nincs kivétel, még a királynő számára sem. Így Vilmosék, Károlyék, a gyerekek és minden meghívott mérlegre áll a hagyomány érdekében. Ez alól csupán Harry herceg és felesége, Meghan Markle a kivétel, akik évek óta nem töltötték már a karácsonyt a királyi család körében.

Persze felmerül a kérdés, hogyan is lehetne éhesen távozni egy olyan pazar lakoma után, mint amit II. Erzsébet minden karácsonykor a sandringham-i kastélyában ad? Darren McGrady az uralkodó korábbi séfje elárulta, hogy az egész napon át tartó menüben van minden, mi szem-szájnak ingere.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Royal Family (@theroyalfamily) által megosztott bejegyzés

Főtt reggeli, ebédre pulyka, délutáni teára pedig mindenféle aprósütemény. A vacsora előtt, pedig az egész család útra kel a birtok körül, hogy egy nagy sétával helyet csináljanak a gyertyafényes vacsorának is.

Az est zárásaként pedig, amikor már mindenki indulásra, vagy lefekvésre kész, a hagyománynak eleget téve, mérlegre állítják a vendégeket, hogy biztosan mindenki jóllakottan térjen nyugovóra a királynő fényűző karácsonyi lakomájáról.