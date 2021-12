A tökéletes mézeskalács II. Erzsébet receptkönyvéből

A puha, illatos tésztájú sütemény nem hiányozhat a karácsonyi asztalról, még a királyi családban sem.

A recept meglepően könnyen elkészíthető, és ideális karácsonyi ajándék lehet az utolsó pillanatban is. A Buckingham-palota cukrászmesterei most elárulták a brit uralkodó, II. Erzsébet kedvenc mézeskalácsának receptjét – írja a Hello magazin. A királyi cukrászok szerint, a tökéletes eredményhez elengedhetetlen, hogy az összegyúrt tésztát egy egész éjszakára pihentessük, a kilyukasztott formákat pedig egy órára a fagyasztóba kell tenni a sütés előtt, hogy a sütemények biztosan megtartsák a kívánt formájukat.

Hozzávalók 10 darab mézeskalácshoz:

200 gramm liszt

1 kávéskanál sütőpor

1 teáskanál őrölt gyömbér

1 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék

100 gramm vaj

75 gramm barnacukor

25 gramm kristálycukor

1 csipet só

45 gramm tej

Elkészítés:

A lisztet szitáljuk le a sütőporral és a fűszerekkel, majd adjuk hozzá a felkockázott vajat, a cukrot, a sót és morzsoljuk össze. Ezután mehet bele a tej és gyúrjuk, amíg szilárd tésztát nem kapunk. Csomagoljuk fóliába és hagyjuk pihenni legalább két órán át, de a legjobb, ha egész éjszaka pihen.

A tésztát nyújtsuk ki körülbelül 3 mm vastagságúra, lyukaszuk kis a mintákat és tegyük sütőpapírral bélelt tepsire őket. Ezután érdemes egy órára betenni a fagyasztóba, hogy biztosan megtartsák a formájukat, majd mehetnek a 180 fokra előmelegített sütőbe.

A kihűlés után tetszés szerint lehet dekorálni őket cukormázzal.