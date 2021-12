Törölték a karácsonyi terveket! Egyedül ünnepel Erzsébet királynő?

A koronavírus miatt immáron másodszorra marad el a sandringhami ünnepség.

A királyi család hagyományosan a sandringham-i birtokon tölti az ünnepeket a Buckingham-palota helyett. A vidéki kastély a család tulajdonában áll már 1862 óta, és tökéletes téli menedékhelyként szolgál a maga impozáns 24 hektárjával. Idén, ahogyan tavaly is, több évtizedes hagyomány törik meg, a koronavírus miatt a hatalmas karácsonyi ünnepség 2021-ben is elmarad és a királynő inkább a Windsori-kastélyban marad. Ezzel együtt a karácsonyi misére sem látogat ki a család, melyre együtt szoktak kisétálni a kastélyból a közeli Szent Mária Magdolna templomba, amit rendszerint helyi bámészkodók sokasága kísér figyelemmel.

II. Erzsébet saját döntése, hogy nem utazik a norfolki birtokra, mivel aggasztja a briteknél is gyorsan terjedő omikron variáns. A királynő már korábban bejelentette, hogy elmarad az elő karácsonyi vacsora is Windsorban, ahol a kiterjedtebb királyi család szokott összegyűlni még szenteste előtt.

A 95 éves uralkodó idén először tölti az ünnepeket, férje, a 99 évesen idén elhunyt Fülöp herceg nélkül, ez azonban nem jelenti azt, hogy magára maradna karácsonykor, Windsorban látogatást tesz nála fia, Károly herceg és felesége Kamilla hercegné, ahogyan vélhetően Katalin hercegné és Vilmos herceg is együtt tölti majd a karácsonyt a királynővel.

Az ünnepi hangulat miatt sem kell aggódni, hiszen az uralkodó otthona már hetek óta ünnepi pompában és fényárban úszik. A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, mely a Windsor Great Parkból került idén is kiválasztásra, mely már Viktória királynő uralkodása alatt is a parkban állt. Idén is a tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök tették még fenségesebbé az egyébként is gyönyörű fenyőfát.