Az előzetes, ami könnyet csal minden Harry Potter-rajongó szemébe

Húsz évvel az első Harry Potter-film után végre újra együtt a teljes stáb.

Tíz éve már, hogy bemutatták a Harry Potter és a Halál ereklyéi második és egyben befejező részét, amivel búcsút is intettünk kedvenc varázslótanoncainknak, most azonban öregdiák találkozóra invitál a január 1-jén debütáló Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba) című műsor első teljes hosszúságú trailere.

“Erős kötelék van közöttünk. Egy család vagyunk”

– hangzik el Ron, azaz Rupert Grint szájából a megható mondat, miközben a szereplők meghatottan borulnak egymás nyakába.

Az előzetesben a címszereplő és két legjobb barátja, Ron és Hermione is újra találkozik, de feltűnik még Hagrid, Neville, Mr. Weasle, Luna, sőt Bellatrix és Voldemort is. A videó végén kapunk egy listát azokról, akiket viszontláthatunk majd a világ leghíresebb varázslóiskolájának falai között, és mivel szinte mindenki rábólintott a Harry Potter találkozóra, kétségtelen, hogy nosztalgiából, könnyekből és persze bájitalokból nem lesz hiány a hamarosan érkező folytatásban.