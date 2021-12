Hobbitrappel tértek vissza a Gyűrűk Ura főszereplői

A trilógia első részének huszadik évfordulója volt az apropó.

Idén lett húszéves A Gyűrű Szövetsége! A J.R.R. Tolkien művei alapján készült A Gyűrűk Ura és A hobbit trilógiák első filmjét 2001. december 10-én mutattak be a londoni Odeon Leicester Square moziban, a kerek évforduló alkalmából pedig Stephen Colbertnek sikerült a legtöbb főszereplőt meginvitálnia a műsorába, sőt, még arra is rávette Elijah Woodot, Sean Astint, Orlando Bloomot, Billy Boydot, Dominic Monaghant, Hugo Weavinget, Viggo Mortensent és Andy Serkist, hogy egy a filmeket kifigurázó rappet is előadjanak, melyhez a két rapper, Method Man és Killer Mike is csatlakozott.

“Most volt 20 éve, hogy ez a film elindította minden idők legjobb filmes szériáját. Ha engem kérdeztek, nincs ennél jobb sorozat. A Gyűrűk Ura kétségtelenül a filmtörténet legnagyobb trilógiája. Tudom, hogy ezt sokszor elmondtam már korábban, de soha – egyetlenegyszer sem – rappeltem el. Mostanáig!”

– vezette fel a vicces előadást a műsorvezető, aki tényleg olyan nagy rajongója a Tolkien ihlette filmeknek, hogy a Hobbit trilógia második részében, a Smaug pusztaságában még egy cameo szerep is jutott neki.

A hegyes fülű, szőrös lábú hobbitok hamarosan ismét megjelennek a szélesvásznon, az Amazon Studios ugyanis már tavaly megkezdte A Gyűrűk Ura sorozat forgatását Új-Zélandon. A találgatások szerint ez lehet a valaha készült legdrágább televíziós műsor. Az első évadot 2022 szeptemberében mutatják be, melynek egyes epizódjai heti ritmusban lesznek láthatóak.

A történet A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége, tehát J.R.R Tolkien (1892-1973) fantasy-trilógiájának első része előtt játszódik. A főbb szerepekben látható lesz Cynthia Addai-Robinson és Robert Aramayo.

A megfilmesítési jogokért az Amazon információk szerint 250 millió dollárt (75 milliárd forintot) fizetett Tolkien hagyatéka kezelőjének. A produkció költségei emellett évadonként 100-150 millió dollárra (30-45 milliárd forint) rúgnak.