Hivatalosan is nyakunkon az ünnepek, már a metrón is Mariah Carey szól

Mariah Carey minden karácsonykor világuralomra tör, ennek pedig legújabb fejezete, hogy már a londoni metrón is az ő hangja csendül fel – írja az msn.com cikke.

A helyi közlekedési vállalat az Amazon Music-kal összefogva igyekszik ünnepi hangulatot csempészni a tömegközlekedők hétköznapjaiba, így a következő hetekben a karácsony királynőjének, Mariah Carey-nek a hangján csendülnek fel még a biztonsági felhívások is.

Sziasztok drágáim, Mariah vagyok. Váltsátok valóra a kívánságomat, és kérlek, maradjatok mindig a sárga vonal mögött, legyetek óvatosak, és ne felejtsd el megkérni Alexát, hogy játssza le nektek az „All I Want for Christmas is You” című dalt az Amazon Music-on.

The one and only @MariahCarey has been surprising customers with festive announcements on the network! 🎄🎤

Have you heard her on your travels yet? ✨ https://t.co/Ku3dyeGm0n

— Transport for London (@TfL) December 15, 2021