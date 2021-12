Senki nem dobálja olyan vonzón a haját, mint Brad Pitt

Brad Pitt is felbukkan Sandra Bullock új romantikus vígjátékában, melynek előzetese csütörtökön debütált. A film nagyon is ígéretes, 2022 legjobb vígjátékaként emlegetik már most.

A történet szerint egy romantikus regényeket író hölgy (Sandra Bullock) és új könyvének címlapmodellje (Channing Tatum) közös túrára utaznak, de elrabolják őket, és egy lakatlan sziget dzsungelében kötnek ki. A filmben fontos szerep jut Daniel Radcliffe-nek (Harry Potter), és rövid időre megjelenik Brad Pitt is, mint a tökéletes hajú és izomzatú egyszemélyes felmentősereg.

Az elveszett város forgatásáról korábban Channing Tatum nyilatkozott, aki beismerte, hogy számára komoly megpróbáltatást jelentett a forgatás, aki táncos és akciófilmjeiben tökéletesen kigyúrt alakkal feszített a vásznon, a karantén alatt elfogyasztott sörök és pizzák miatt azonban teljesen kijött a formájából. Emiatt a forgatás előtt hosszú, fájdalmas hetekbe telt, mire szigorú diétával és kondizással visszanyerte eredeti formáját.

A mozi főszerepét egyébként eredetileg Ryan Reynoldsnak szánták, aki nagyszerű párt alkotott Bullockkal a Nász-ajánlat című romantikus vígjátékban, de aztán valamiért Tatum mellett döntöttek.

Az előzetes alapján egyébként egyértelmű, hogy a szívtipró szerepét ezúttal nem Channingnek, hanem Bradnek szánták, akiről nehéz elhinni, hogy gondjai vannak az ismerkedéssel, pedig a legfrissebb hírek szerint ez így van.

A US Weeklynek nyilatkozó forrás szerint, a színész már nagyon szeretne magának párt találni, de a randizással problémái vannak.

„Szeretne egy különleges valakit, akivel leélheti az életét. A baj ott kezdődik, hogy nem jut el a randizás folyamatáig, mert egy baráti kávéra sem tud úgy kilépni az utcára, hogy ne pletykálnának róla.”

Más szóval Brad jelenleg is szingli, de a bennfentes szerint, amíg nem találkozik a nagy Ő-vel, addig a családjára, a jótékonyságra és a munkájára fog koncentrálni továbbra is.