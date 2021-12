Hamarosan akár Kim Kardashiant is felbérelheti ügyvédnek

A valóságshow-sztár három bukás után, végre teljesíteni tudta az egyik jogivizsgáját.

Kim egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy ügyvéd váljon belőle, miután letette a „baby bar”. azaz az első éves joghallgatók vizsgáját – PageSix.

Sikerült a baby bar vizsgám! Ha belenézek a tükörbe, büszke vagyok arra, aki visszanéz rám. Nem hazudok, nem volt könnyű, nem adták a kezembe a vizsgát. Két év alatt háromszor buktam meg rajta, de minden alkalommal újra felálltam, keményebben tanultam és végül sikerült!

– írta a 41 éves sztármami az Instagramon, aki köszönetet mondott néhai édesapjának, Robert Kardashiannak is, aki szintén ügyvédként dolgozott.

„Tudom, hogy apa büszke lenne rám. Biztos vagyok benne, hogy meglepődne, hogy ez lett az én utam is, de tudom, hogy támogatna és ő lenne a legjobb tanulópartnerem.”

Kim nem csak szakmai, hanem magánéleti sikereket is feltud mutatni az elmúlt időszakból, ugyanis botrányos Kanye Westtől való válása után, úgy tűnik újra rátalált a szerelem a komikus Pete

Davidson személyében.

Egy bennfentes szerint a páros már túl van egy vidéki kiruccanáson is, még halloween előtt a Knott’s Berry farmon töltöttek el együtt egy romantikus estét, és több New York-i vacsorarandin is túl vannak már.