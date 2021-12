Dolly Parton 75 évesen három Guiness-rekordot is megdöntött egyszerre

A legendás countryénekesnő újabb elismerésekkel bővítette trófeái sorát.

Congrats @DollyParton on setting TWO Guinness World Records! You are a legend, inspiration, and now… a record-breaking queen! 💕 https://t.co/twbgNc8BmH @GWR — Pentatonix (@PTXofficial) January 18, 2018

Dolly irigylésre méltó zenei karriert futott be az elmúlt évtizedekben, így nem is csoda, hogy rögtön három rekord címet zsebelt be egy időben. Az énekesnő a Billboard US Hot Country Songs listáján az elmúlt hetven évben a leghallgatottabb és a legtöbbször a toplista élén szereplő előadó. Emellett saját rekordját is megdöntötte, 109 dala került fel a Billboard listájára – írja a People.

Nagyon szerencsésnek és hálásnak érzem magam. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyiszer bekerülök a Guiness-rekordok könyvébe

– árulta el a countryzene királynője az átadáson.

Parton hozzátette, hogy szeretne addig a szakmában maradni, ameddig csak tud, viccesen azt is megjegyezte, hogy aki meg akarja őt ebben állítani, annak „le kell ütnie”.

Az énekesnő 1967-ben kezdte pályafutását, akkor olyan slágereket készített, mint a Something Fishy, a Dumb Blonde vagy a Jolene.

Dolly egyébként nem csak a zeneiparban, de a gyógyszeriparban is sorsfordító szerepet tudhat magáénak. Az énekesnő egy millió dolláros adománya ugyanis nagymértékben hozzájárult a Moderna koronavírus oltás megalkotásában.