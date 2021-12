Mission Impossible: A panda küldetés – ez is lehetne annak a kis rövidfilmnek is beillő videó címe, amit a pekingi állatkert tett közzé leleményes pandájukról, Meng Lanról, aki a látogatók szeme láttára hajtott végre egy szökési kísérletet.

Az esetről készült videón Meng Lan először felmászik a kifutóját körülvevő, közel kétméteres magas fémkerítésre, majd átbukdácsolt az átmeneti zónába, amely elválasztja a kifutót az állatkert vendégei számára fenntartott területtől. Egy másik szemszögből készült felvételen már az látszik, ahogy a hatéves panda a kerítés tetejéről kukucskál és szemléli az állatkert vendégeit, akik nem is reménykedtek ilyen fantasztikus műsorban.

Check this out: a lovely panda seems to have escaped from Beijing Zoo… Doing what he does best…#Beijing #animal #Panda pic.twitter.com/vJFHDdqnFz

— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) December 15, 2021