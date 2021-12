Veszélyben van II. Erzsébet karácsonya

A királynő egyik legkedvesebb ünnepe a karácsony, de a koronavírus miatt, nem biztos benne, hogy idén meghívja a családot.

Míg a legtöbb lap arról cikkezett pár héttel ezelőtt, hogy Őfensége biztosan megtartja a hagyományos sandringhami családi karácsonyt, addig a Telegraph-nak nyilatkozó forrás elárulta, hogy II. Erzsébet koránt sem olyan biztos a dologban. Állítólag egészen az utolsó pillanatig kivár a döntéshozatallal.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt, csak szűk körben ünnepelhettek, ami azt jelentette, hogy maximum hatan lehettek a családi karácsonyon és rendhagyó módon, 37 év után először nem Sandringhamben, hanem Windsorban tartották az eseményt.

A királynő otthona egyébként nemrég megkapta ünnepi dekorációját, így teljes pompájában ragyog a Windsori kastély.

A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, mely a Windsor Great Parkból került idén is kiválasztásra. A fenyő már Viktória királynő uralkodása alatt is a parkban állt. Idén is a tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök tették még fenségesebbé az egyébként is gyönyörű fenyőfát.

A palota egyébként lehetőséget nyújt a látogatók számára, hogy január 31-ig megtekintsék Windsort teljes ünnepi pompájában, és az ablakokból talán még a királynőt is ellehet csípni kutyasétáltatás közben.