Ben Affleck az egész internetet és még Jennifer Lopezt is magára haragította

Az Armageddon sztárjának száját megdöbbentő szavak hagyták a minap Howard Sternnek adott interjújában. Utólag talán már Ben is bánja a dolgot, de mint tudjuk, ami egyszer kikerül az internetre, azt visszaszívni már nem lehet.

A színész köztudottan alkoholproblémákkal küzdött pár évvel ezelőtt és most azt nyilatkozta, hogy erről volt felesége, a szintén színésznő Jennifer Garner tehet, akitől három közös gyermeke született, a 16 éves Violet, a 12 éves Seraphina és a 9 éves Samuel.

Csapdában éreztem magam a házasságunkban, szerintem ezért kezdtem el inni. Boldogtalan voltam, de ott voltak a gyerekek, őket nem bánthattam, szóval nem tudtam mitévő legyek. Minden este egy üveg ital után kidőltem a kanapén, de magam is beláttam, hogy ez nem mehet így tovább. Ha házasok maradtunk volna, valószínűleg még most is alkoholista lennék.