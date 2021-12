Hugh Jackman és felesége táncától már csak a háttér nyűgözte le jobban a rajongókat

A színész és párja bemutatott egy közös koreográfiát, így pedig bepillantást nyerhettünk luxuslakásuk nappalijába.

“Mielőtt elmennék a próbára, Debbel melegítek be”

– írja 2,2 milliós rajongótáborának Hugh Jackman.

Az 53 éves színész most éppen új Broadway darabjára, a The Music Manre készül, amiben nagy segítség 13 évvel idősebb felesége, Deborra-Lee Furness is. A pár Mariah Carey’s “All I Want for Christmas is You” illetve Soulja Boy “Crank That” remixére adnak elő egy kis koreográfiát, melyhez még Jamie Lee Curtis is kommentált.

“Én az esküvőnkön sem tudtam rávenni a férjemet, hogy táncoljon velem”

– írta Curtis.

A tánc mellett egyébként sokan a háttérben látható kilátáson döbbentek meg, a pár 21 millió dolláros New York-i lakása ugyanis az öbölben található, ablakukból pedig elképesztő látvány nyílik a Hudson folyóra.

Hugh első sorozatában megtalálta élete szerelmét

Hollywoodban egyébként az egyik legstabilabb házasságnak számít Hugh és Deborra kapcsolata, akik immáron 25 éve házasok. Jackmannek először a Szomszédok című ausztrál szappanoperában ajánlottak neki szerepet, mellyel könnyen befuthatott volna, hisz a népszerű sorozatnak olyan sztárok köszönhetik ismertségüket, mint Kylie Minogue, Russell Crowe, Guy Pearce, Margot Robbie, valamint Chris és Liam Hemsworth. Jackman azonban nemet mondott, és újabb három évet töltött el egy színiakadémián.

Még a vizsgaelőadáson megcsörrent a telefonja, ekkor már a Deborra-Lee Furness főszereplésével készülő Correlli című krimisorozatba hívták. A csúfosan megbukott széria forgatásán beleszeretett a nála több mint tíz évvel idősebb Furnessbe, akivel 1996-ban mondták ki a boldogító igent. Szerelmük azóta is töretlen, két gyermeket fogadtak örökbe.