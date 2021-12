Férjhez megy Eminem lánya, így jelentette be

Alaina Scottott hét év után jegyezte el kedvese.

Alaina Scott férjhez megy! – írja a Just Jared. A 49 éves rapper örökbefogadott lánya hétfőn osztotta meg boldogságát követőivel, miszerint hét év után párja, Matt Moeller feltette a nagy kérdést. A romantikus pillanatot fotós is megörökítette, amit az újdonsült menyasszony most a nyilvánossággal is megosztott.

Ez a pillanat! Ezerszer is igen! Szeretlek

– írta a képaláírásban.

Alaina eredetileg Eminem exfeleségének, Kim Mathers ikertestvérének a lánya, aki 2016-ban drogtúladagolásban hunyt el. Egészen kiskora óta az egykori sztárpár nevelte a lányt, majd hivatalosan is örökbe fogadták.

Alaina az Oaklandi egyetem kommunikáció szakán végzett, jelenleg pedig Detroitban él vőlegényével és influenszerként, a pozitív testkép szószólójaként próbál érvényesülni.