Tom Cruise magángépet bérelt 300 süteménynek

A színész a Mission Impossible stábjának küldött meglepetés édességet Londonba.

Tom Cruise 'shipped 300 coconut cakes from LA to the United Kingdom' as a gift to Mission: Impossible crew members https://t.co/MLZCr1kLQV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 14, 2021

A sorozat nyolcadik része jelenleg is Nagy-Brittaniában forog, s bár közelednek az ünnepek a stábra még kemény munkával töltött napok várnak karácsony előtt. Hogy Tom egy kicsit felvidítsa a munkatársait, sütiket hozatott nekik egyenesen Los Angelesből. A 300 darab finomságot magánrepülőgép szállította Londonig, hogy még frissen a kollégákhoz kerüljenek -számolt be róla a Page Six.

A 5500 mérföldes út az elképesztően extravagáns gesztusok közé tartozik, de ha Tom Cruise-ról van szó, az ilyen meglepetéseken a barátainak már arca sem rezzen.

“Tom kedvenc pékségének tortáival szerette volna meglepni a Mission Impossible stábját, ehhez pedig a magángépére is szüksége volt. Ez a 300 sütemény külön nekik készült, amiért repülőt küldött, mely már a meglepetésekkel a fedélzeten tért vissza Londonba.”

A készülő mozi felvételeiről több lesifotó is kikerült az utóbbi hetekben, legutóbb arról, ahogy az akciósztár egy kisrepülő szárnyához kötve száll a levegőben.

A Page Six fotósa kapta lencsevégre a sztárt, aki biztonsági öltözetben és bukósisakban egy 1941 Boeing B75N1 Stearman kétfedelű repülő szárnyához kötözve ücsörög, mindezt 600 méter magasságban. Felszálláskor még Tom vezette a kisrepülőt, majd a levegőben sétált ki a szárnyakra, ahol aztán többször is pozíciót váltott.

A Top Gun-folytatás 2022. május 27-én, a Mission: Impossible 7. pedig 2022. szeptember 30-án kerülhet a mozikba, a nyolcadik most forgó epizód premierdátuma még nincs kitűzve.

Cruise-t egyébként az előzetes tervek szerint idén ősszel kilőtték volna az űrbe, a projekt azonban szintén csúszik. Doug Liman fogja rendezni Tom tervezett űrfilmjét, amelyet, legalábbis részben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) fognak forgatni. Ha végre összejön, ez lesz az eddigi leghajmeresztőbb vállalkozása.