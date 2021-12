Emberölési kísérlettel vádolják a Reszkessetek, betörők színészét

Tettlegességig fajult egy vita Devin Ratray és barátnője között, rendőrségi ügy lett belőle.

'Home Alone' Buzz McCallister Actor Nasty Split with Girlfriend, Cops Called https://t.co/0ifZ7olpyx — TheGossipBlogger.com (@TheGossip_Blog) December 12, 2021

Ratray egyik leghíresebb szerepe Buzz McCallister volt a karácsonyi klasszikusban, a Reszkessetek betörőkben. Bár karrierjét gyerekszínészként kezdte, felnőtt korában is szépen megtudta vetni a lábát a filmiparban. Sajnos most azonban nem alakításával írta be magát a sajtó hasábjai közé, hanem állítólagos erőszakos viselkedésével.

A 44 éves színészt a TMZ által megszerzett dokumentumok alapján emberölési kísérlettel vádolják, miután megpróbálta megfojtani barátnőjét egy kettejük között elmérgesedett vita után. A nő egy nappal az incidens után fordult a rendőrséghez. Állítása szerint, Devin arcon ütötte, majd befogta a száját és fojtogatni kezdte.

Ratray képviselője ezzel szemben a lapnak azt mondta, hogy nem történt fizikai erőszak a két fél között, a vita a pár szakításához vezetett.

Buzz McCallister returns in ‘HOME SWEET HOME ALONE’. pic.twitter.com/aRik5LwxKg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 12, 2021

A színész egyébként nemrég feltűnt a Home Sweet Home Alone címet viselő hatodik Reszkessetek betörők filmben is, méghozzá egy rendőr szerepében, ami igencsak távol áll Buzz McCallister zsarnokoskodó karakterétől.

A Disney Plus-on november 12-én debütált új rész főszereplője, Archie Yates, akit korábban a Jojo Nyuszi című szatirikus vígjátékban láthattunk. A történtet szerint, Max Mercer az okos és találékony fiú magára marad az ünnepek alatt, miközben családja Japánban tölti a karácsonyt. Ekkor egy házaspár, akik azt hiszik, üres a ház, megpróbálnak betörni, hogy megkaparintsanak egy felbecsülhetetlen értékű tárgyat. A feladat, hogy megvédje otthonát a betolakodóktól, Maxre hárul, aki felnőtteket megszégyenítő találékonysággal jár túl a két betörő eszén.

Bár sokan izgatottan várták a rebootot, akadtak olyanok is, akik kifejezetten ellenezték, ilyen volt például az eredeti filmet jegyző Chris Columbus is, aki konkrétan értelmetlennek nevezte az akkoriban még csak készülő produkciót egy interjújában.