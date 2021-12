Debütált a Harry Potter-univerzum legújabb darabjának előzetese

A Dumbledore titkai visszarepít minket Roxfortba.

Április 15-én a mozikba kerül a Harry Potter-univerzum legújabb darabja, a Legendás állatok és megfigyelésük 3. része. A Dumbledore titkainak első előzetese hétfőn debütált, melyben már láthatjuk Mads Mikkelsent is, aki a főgonosz Gellert Grindelwald szerepében Johnny Deppet váltja.

A új részben visszatér Albus Dumbledore professzor is (Jude Law), aki megpróbálja megakadályozni, hogy a sötét varázsló, Gellert Grindelwald (Mikkelsen) átvegye az irányítást a varázslóvilág felett. Mivel nem tudja őt egyedül megállítani, megbízza Goethius Salmander (Eddie Redmayne) magizoológust, hogy toborozzon egy varázslókból, boszorkányokból álló csapatot, akikhez csatlakozik az előző részekben megismert mugli pék, Jacob Kowalski (Dan Fogler) is. A küldetés veszélyes, hisz miközben régi és új varázsállatok keresztezik útjukat, összecsapnak Grindelwald követőinek egyre növekvő légiójával is.

A David Yates rendezte harmadik rész a 2016-ban bemutatott Legendás állatok és megfigyelésük, valamint a 2018-as Legendás állatok – Grindelwald bűntettei című epizódokat követi.

A forgatókönyvet megírásában a varázslóvilág megalkotóját, J. K. Rowlingot Steve Kloves segítette, Rowling a producerek között is szerepel.