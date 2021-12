Van esély a Mrs. Doubtfire folytatására?

Chris Columbus most megválaszolta a kérdést.

Ahogy Eugénia Tűzvolte méretes virágos kosztümjében, tekintélyt parancsolóan leszállt a buszról és házvezetőnőként besétált saját otthonába, azóta sem sétált ajtón be úgy senki…

Persze Eugénia Tűzvolte, az állástalanná vált és otthonából is kidobott figura vélhetően Robin Williams által létezhetett csak igazán. Akik látták, jól tudják, Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című örök és zseniális vígjátékában Williams mindent bedobott.

És éppen ezért nincs senki, aki a játéka nyomába érhetne, többek között ezért sem készül el soha a film második része, melyről most a rendező, Chris Columbus az SF Film Awards gálán nyilatkozott – írja a Director Chris Columbus Explains Why a Mrs. Doubtfire Sequel Is 'Impossible' https://t.co/opQ3k31QWi — People (@people) December 10, 2021 ” rel=”noopener” target=”_blank”>People magazin .

“Lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. Ironikus módon sok kritikát olvastam épp ma a film alapján készült Broadway show-ról. És ez a fickó, Rob McClure, aki Tűzvoltét alakítja, állítólag nagyon energikus és fenomenális. De ő nem Robin. Robin egyedülálló volt!”

A Fox 2000 stúdió 2014 áprilisiban jelentette be, hogy tárgyalásokat folytat Robinnal a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van folytatásáról, a tervek azonban örökre egy fiúk mélyére kerültek, amikor is a színész 2014. augusztus 14-én önkezével vetett véget az életének. Azonban nem a depresszió vagy éppen kordában tartott függősége miatt tette ezt, özvegye, Susan szerint így próbálta visszavenni az irányítást az élete felett, ugyanis Robinnál Parkinson-kórt diagnosztizáltak és a Lewy bodies nevű demencia tünetei is jelentkeztek nála. Az utóbbi kórt az agysejtekben rendellenesen lerakódó, “Lewy bodies” elnevezésű fehérje okozza, mely károsítja az agyműködést: befolyásolhatja az emlékezetet, az ítélőképességet, a mozgást, a koncentrációt és a látást is.

