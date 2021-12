Szakasztott az édesanyja! Le sem tagadhatná híres anyukáját a sztárcsemete

Sarah Jessica Parker és fia, a 19 éves James együtt jelentek meg a színésznő új HBO sorozatának premierjén.

James Wilkie Broderic egyértelműen az édesanyjára ütött, a 19 éves sztárcsemete vonásai alapján szakasztott Sarah Jessica Parker. James eddig kerülte a reflektorfényt, és híres szülei is ritkán posztoltnak képet róla, most azonban úgy döntött, hogy elkíséri anyját az új Szex és New York sorozat, az És egyszer csak… (And Just Like That…) premierjére.

Az eseményen remek fotók készültek az anya-fia párosról, de ami kandallópárkányra kívánkozik, az az, amelyiken a fiatalember édesanyja vállára teszi a kezét. Tagadhatatlan, hogy szakasztott másai egymásnak.

Sarah Jessica Parker 1991-ben ismerte meg Matthew Brodericket, akinek aztán 1997-ben mondta ki a boldogító igent. Első gyermekük öt évre rá érkezett meg, fiuk, aki láthatóan jóképű fiatalemberré érett. Sarah-t legtöbbször béranya segítségével világra hozott ikerlányaival, Marionnal és Tabithával szokták lencsevégre kapni, talán azért, mert James sokkal inkább jár meccsekre az apjával, mint cipőt vásárolni Jessicával.

A mostani közös premierezés tehát különleges alkalom, aminek meg is adták a módját. Parker egy káprázatos ezüst és rózsaszín Oscar de la Renta koktélruhát választott a bemutatóra, melyhez saját márkájának egyik magassarkúját vette fel, míg a színésznő férje és fia fess öltönyben próbálta nem elvonni a figyelmet a sorozat sztárjáról -írja a Page Six.

Az És egyszer csak… csütörtök óta elérhető az HBO Maxon.