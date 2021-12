Henry Cavill testfelépítését egy kétajtós szekrény is megirigyelné

A brit sármőr ezúttal is megdobogtatta a női szíveket a The Witcher második évadának madridi premierjén.

A 2019-es év szenzációjaként robbant be a Netflixen a Vaják című középkori fantasysorozat Andrzej Sapkowski lengyel író azonos című regényei alapján. A bemutató után a népszerűségi mutatók az egekbe szöktek, így nem is volt kérdés, hogy folytatást kap a Cavill főszereplésével készült széria.

A második etapra a rajongóknak két évet kellett várniuk, de ahogy a mondás is tartja, jó munkához idő kell. Nos, alig egy hét múlva, december 17-én kiderül, hogy megérte-e ennyit várni a Vaják második évadára. Egy valami azonban biztos, a Ríviai Geraltot alakító Henry Cavill ezúttal is kitett magáért, már ami az edzést illeti.

A 38 éves színész izomkolosszusként feszített szürke öltönyében a minap tartott madridi premieren, ahol egy személyben képviselte a stábot, akik sajnos nem tudtak részt venni az eseményen – írja a Just Jared.

Henry Cavill nem titkoltan hatalmas rajongója Sapkowski könyveinek, így külön kérte, hogy ő játszhassa a Vaják főszereplőjét, és talán mondhatjuk, hogy karrierje eddigi legjobb alakítását nyújtotta a sorozatban.

Persze pályafutása a The Witcher mellett, olyan sikerfilmekkel van kikövezve, mint Az UNCLE embere, az Enola Holmes vagy Az acélember. A színész nemrég egy interjúban árulta el, hogy bár nagyon szívesen felöltené újra a DC-szuperhős Superman pirosköpenyét, szeretné magát a konkurens csapatban, a Marvelnél is kipróbálni, méghozzá nem is akármelyik szerepre áhítozik.