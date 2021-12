Itt a bizonyíték: Harry, Ron és Hermione visszatértek Roxforba

Az HBO közzétette az első közös képet Daniel Radcliffe-ről, Rupert Grintről és Emma Watsonról, akik most 20 évvel az első közös filmjük után ismét találkoztak.

Tíz éve már, hogy bemutatták a Harry Potter és a Halál ereklyéi második és egyben befejező részét, amivel búcsút is intettünk kedvenc varázslótanoncainknak. Az első film 20. évfordulója alkalmából az HBO pedig ismét visszacsöppent minket Roxfortba, és készít egy reunion epizódot a főszereplőkkel, mely január elsején debütál majd a csatornán.

A hét elején már debütált a Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba) című műsor első kedvcsinálója, most pedig közre adták az első hivatalos képet a három főszereplőről, akiket így együtt pár évek óta nem láthattak a rajongók.

via GIPHY

Az egykori gyereksztárok már a 30-as években járnak, ahogyan filmbéli barátaik is, közülük pedig szintén sokan visszatérnek a különleges műsorban. A meglepetésvendégek között lesz Matthew Lewis, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Evanna Lynch is, ahogyan a tanári kart alakító színészek is megkapták a meghívóikat Roxfortba.

Az már korábban kiszivárgott, hogy a Harry Potter-könyvek írónőjének szereplése nélkül készül a nagyszabású reunion. A Skóciában élő szerző, Joanne K. Rowling személyesen nem lesz jelen a műsorban, és az internet segítségével sem csatlakozik a megálmodott karaktereit eljátszó egykori gyerekszínészekhez, viszont néhány archív felvételen vélhetően szerepeltetik majd a készítők.

A Harry Potter-filmekre világszerte összesen 7,8 milliárd dollárért (2520 ezer milliárd forint) váltottak jegyet a nézők.