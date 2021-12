Csak ámultak Katalin hercegné meseszép karácsonyi ruháján

Minden eseményre megtalálja a tökéletes szettet.

Katalin hercegné és Vilmos herceg (Fotó: MTI/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Katalin hercegné szerdán a királyi családdal a Westminsteri apátságba látogatott, ahol a Together At Christmas kórus ünnepi koncertjén vett részt. Vilmos herceg felesége ezúttal is vonzotta a tekintetet, hiszen az általa viselt Catherine Walker kabátruha, a nagy gombokkal és a felül hangsúlyos masni dísszel, a Gianvito Rossi bársony magassarkúval kiegészítve, maga volt a tökéletes karácsonyi szett.

A hercegné egy kis kéket is becsempészett az összeállításába, ugyanis az anyakirálynő zafír és gyémánt függője ott csillogott a fülében. Férje, Vilmos ezúttal feleségéhez öltözött, és egy kék öltönyt vett fel a koncertre, amihez egy piros nyakkendőt társított.

A Together At Christmas közösségi kórust Vilmos herceg és Katalin hercegné királyi alapítványa támogatja, hogy elismerjék és ünnepeljék azon személyek és szervezetek hihetetlen munkáját, akik országszerte támogatták közösségeiket a járvány során.

Vilmos herceg nemrégiben az Apple-nek készült exkluzív műsor keretében részletesen mesélt családjáról, azon belül is gyermekei mindennapjairól, ami saját elmondása szerint egyáltalán nem olyan nyugodt, mint azt sokan feltételezik, ellenben annál kaotikusabb.

Sarolta minden reggel tele van energiával, szinte teljesen megőrül. Körbe táncolja a házat és ezt a jó kedvet ráragasztja az öccsére, Lajosra is. Ketten bohóckodnak, miközben arról folyik a vita Sarolta és György között, hogy milyen zenét hallgassunk az autóban iskolába menet. Kicsit olyan, mintha eluralkodna a káosz, de valójában ez egy boldog pillanat, amikor csak élvezik a táncot, a bolondozást, és az éneklést.

A trónörökös azt is elárulta, hogy a zene szeretetét a néhai Diana hercegné ragasztotta rá. Egyik legszebb gyerekkori emléke, amikor édesanyja vitte Harryt és őt iskolába, az odaúton pedig slágereket énekeltek torkuk szakadtából.