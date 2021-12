Nicole Kidman hűha-faktoros megjelenéséről beszél most mindenki

A színésznő ismét lenyűgöző megjelenésével került a címlapokra.

Kidman jelenleg vörös szőnyegről vörös szőnyegre jár, hogy promotálja legújabb Oscar-gyanús Being the Ricardos című filmjét. A minap a Los Angeles-i premieren jelent meg Javier Bardem oldalán, de ahogy azt sejteni lehet, nem a Bardem volt az, akiről a bemutató után cikkeztek a lapok – írja a Just Jared.

A színésznő szépsége évtizedek óta téma Hollywoodban és erre most sem cáfolt rá, 54 évesen ugyanis lélegzetelállító látványt nyújtott halványszürke Armani Privé ruhájában, amit Jimmy Choo cipővel és ezüst Omega ékszerekkel párosított.

Nicole és Javier duója mellé csatlakoztak a film további szereplői: JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Linda Lavin és Nelson Franklin, valamint Aaron Sorkin író és rendező is.

A Being the Ricardos egy leleplező mozi, ami bepillantást enged a legendás színésznő Lucille Ball és Desi Arnaz viharos szerelmébe és szakmai kapcsolatába. A páros nevéhez fűződik az 50-es évek nagysikerű komikus sorozata, az I Love Lucy, majd az azt követő folytatások.

Kidman tizenöt éve él boldog házasságban Keith Urban country zenésszel, kapcsolatukból pedig két gyermekük született, a tizenhárom éves Sunday és a tízéves Faith.

Nicole-nak, korábbi Tom Cruise-zal kötött frigyéből szintén van két örökbefogadott gyereke, Isabella és Connor.

A Hatalmas kis hazugságok sztárja egy korábbi interjúban elárulta, hogy Keith mellett boldogabb, mint valaha és ezt kiegyensúlyozott házasságuknak köszönhetik.

A férjem nekem nem csak a szerelemem, hanem a legjobb barátom is, akire a legnehezebb időszakban is támaszkodhatok.

A színésznőt legutoljára a Kilenc idegen című minisorozatban láthattuk, amiben egy nyaralóparadicsom ördögi házigazdáját alakítja.