Még soha nem készült annyi karácsonyi film, mint 2021-ben

Az imdb.com nemzetközi filmes adatbázis szerint 2016-ban csupán ennek fele, 2011-ben pedig negyede született. A BBC hírportáljának cikke szerint ez jórészt annak köszönhető, hogy a tévécsatornák és steramingszolgáltatók rájöttek: a karácsonyi produkciók sok nézőt ültetnek a készülékek elé.

A karácsonyi filmek mindig is népszerűek voltak, a Reszkessetek, betörők, az Igazából szerelem és Az élet csodaszép című klasszikusokat nem tudja megunni a közönség az ünnepek közeledtével.

A 2021-es rekord magyarázatához azonban az is hozzátartozik, hogy 2009-ben a Hallmark amerikai kábeltévécsatorna úgy döntött, hogy karácsonyra külön programot indít nézőinek. Az első karácsonyi visszaszámlálás alatt négy saját gyártású produkciót mutattak be, melyek rekordszámú nézőt vonzottak. Idén a visszaszámlálás még korábban, már október 22-én elkezdődött, és 42 új karácsonyi filmet tartalmaz.

Thank you for joining us and live tweeting. We hope you enjoyed #SisterSwap A Hometown Holiday. Don’t miss the all new holiday movie #ADickensOfAHoliday Friday at 8/7c! 🎄 pic.twitter.com/XMcWU0PobT

— Hallmark Channel (@hallmarkchannel) December 6, 2021