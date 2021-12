Agytumorban elhunyt az ismert humorista öt hónapos kisfia

Nick Cannon saját műsorában beszélt a tragédiáról.

A 41 éves tévés műsorvezető, humorista és színész saját talkshow-jában, a The Nick Cannon Show-ban jelentette be a szomorú hírt, miszerint öt hónappal ezelőtt született kisfia, Zen a napokban elhunyt -írja a Just Jared.

“A hétvégén sajnos a legkisebb fiam elment. Vízfejűségben szenvedett. Már az első napoktól kezdve köhögött és a légzése is furcsa volt. Két hónapos korára a feje mérete is növekedésnek indult, így orvoshoz vittük, de azt hittük, csak rutinlátogatás lesz.”

– mondta.

Az énekes a hétvégét a baba édesanyjával, Alyssa Scottal és a picivel töltötte, vasárnap még együtt sétáltak a tengerparton, majd Nick repülőre ült a show miatt, de útközben jött a hívás, hogy jobb lenne, ha visszamenne a fiához, aki végül még aznap feladta a küzdelmet.

A hydrocephalus – más néven vízfejűség – akkor alakul ki, ha az agyat körülvevő folyadék elfolyása akadályozott, emiatt felszaporodik. A kis Zen esetében agydaganat akadályozta az agyvíz elfolyását.

Nick Cannonnak egyébként öt gyermeke van, a legidősebbek exfeleségétől, Mariah Careytől születtek, az ikrek, Moroccan és Monroe most 10 évesek.