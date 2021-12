A beteg lány alig hitt a fülének, amikor Dwayne Johnson felhívta a színpadra

A színész rajongójának adta a People's Choice díjátadón kapott elismerését.

Dwayne “The Rock” Johnson did a very champ-like gesture while receiving the "People’s Champion Award" at the 2021 People's Choice Awards on Tuesday.https://t.co/pWt6KMq0O9 — GMA News (@gmanews) December 8, 2021

Kedden rendezték meg a People’s Choice Awardsot, ahol Dwayne Johnson vehette át a Champion-díjat az év férfi filmsztárjaként, vígjátékbeli filmsztárjaként és jótékonyságáért is díjazták.

A filmsztár nem is találhatott volna jobb alkalmat arra, hogy bizonyítsa, valóban ő a legérdemesebb a címre. Miután Jeff Bezostól átvette az elismerést, szinte azonnal egy rajongóját hívta a színpadra, akivel a gála előtt már találkozott a Make a Wish jótékonysági kampány keretében, ami súlyos beteg gyerekek kívánságait váltja valóra. Shushana vágya az volt, hogy személyesen is találkozhasson bálványával, a rövid beszélgetést azonban egy váratlan meglepetés is követte.

“Már találkoztam vele korábban, és igazán inspirált a története. Ő egy igazi harcos. Hiszen ő szó szerint az életéért küzd. Megihlette már a családját, a barátait, most pedig a világ is rá figyel” – mondta Dwayne, majd felhívta maga mellé a meglepett tinit a színpadra, és átnyújtotta neki a pár perccel korábban megkapott trófeáját.

Te képviselsz mindent, amit a gála Bajnok-díja jelent!

A popkultúra közönségdíjainak átadóján a házigazda a Saturday Night Live műsorvezetője, a színész Kenan Thompson volt. Az estén Aguilera, aki a frissen alapított zenei ikon díjat kapta meg, előadóként is fellépett, legnagyobb slágereiből és új spanyol nyelvű albumáról is énekelt.

A countrysztár Blake Shelton új dalát, a Come Back as a Country Boy című számot adta elő, H.E.R. pedig a legendás soulénekes-dalszerző Marvin Gaye emléke előtt tisztelgett – számolt be róla deadline.com.

Halle Berryt az ikon díjjal jutalmazták a szavazók, Kim Kardashian a divatikon díjat kapta.

Az év mozija a Fekete özvegy lett, a vígjátékok közül a Free Guy, az akciófilmek közül Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája, a drámai mezőnyben a Szörnyella, a családi filmeknél pedig a Luca című animációs film tetszett a legjobban a szavazóknak.

A sorozatok mezőnyéből a Netflix Nyerd meg az életed című népszerű produkciójának jutott a Bingeworthy Show díj, az év sorozata a Loki, a legjobb drámai sorozat A Grace klinika, a legjobb vígjátéksorozat az Én még sosem című produkció, a legjobb sci-fi-fantasy-sorozat pedig a Lucifer lett.

Az estén Adele, Lil Nas X and Olivia Rodrigo, Tom Hiddleston és Ellen Pompeo is díjat vehetett át, Britney Spears pedig a 2021 közösségimédia-sztárja elismerést kapta.

Scarlett Johanssont szavazták meg az év női mozisztárjának, Kevin Hart a drámai filmek csillagaként vehetett át díjat, a legjobb akciósztárnak pedig Simu Liut választották.

Az év legjobb bandája díjat a BTS dél-koreai fiúegyüttes kapta, 2021 dala egyik számuk, a Butter lett, az év albuma elismerést pedig Olivia Rodrigo Sour című lemezéért osztották ki.

A Jóbarátok kultsorozat jubileumi különkiadását az év Pop Special díjával jutalmazták.

A People’s Choice Awards díjátadót 1975 óta rendezik meg évente, a díjakról a közönség szavazatai döntenek. 2005 óta online lehet leadni a voksokat.