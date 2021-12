Az Apple új kampányában arra ösztönzi a hallgatókat, hogy sétáljanak a mentális és fizikai egészségük érdekében. A felhíváshoz csatlakozott Cambridge hercege is, aki páratlan sétára invitálta a hallgatókat a királynő sandringham-i birtokán – írja a PageSix.

Az exkluzív műsor keretében a herceg olyan titkokat árult el, amikről azelőtt még soha nem beszélt, ilyenek az édesanyjához, Diana hercegnéhez kötődő emlékei is.

Az életemben az egyik legmeghatározóbb dal, Tina Turner The Best című slágere. A mai napig hallgatom, mert eszembe jutnak azok az önfeledt autóutak, amikor anya Harryt és engem vitt az iskolába. Ott ültünk a hátsóülésen, miközben anya vezetett és teli torokból énekeltük a dalokat. Igazi családi pillanat volt és azt kívántam bár soha nem érne véget a zene, hogy ez a pillanat örökké megmaradjon. És így lett, a The Bestet hallgatva mindig elfog az öröm.