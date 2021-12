Tom Holland tánctudásától most majd mindenkinek leesik az álla

A Sony forgat életrajzi filmet a legendás táncosról, Fred Astaire-ről, a szerepet pedig a Pókember sztárja kapta.

Tom Holland Confirms Role as Fred Astaire in Upcoming Sony Biopic https://t.co/LloaDRNjmH — Variety (@Variety) December 5, 2021

Minden idők legnagyobb táncosa hét évtizedes karrierje során nagy sikerű filmekben, valamint a Broadway és a West End színpadain volt látható. Számos kiemelkedő alakítást nyújtott Ginger Rogers oldalán, például a Frakkban és klakkban és az Egymásnak születtünk című musicalekben.

“Fred Astaire-t fogom játszani. A forgatókönyv egy hete készült el, de még nem olvastam”

– mondta a 25 éves Tom Holland legutóbbi filmje, a Pókember: Nincs hazaút fotózásán.

Tomról egyébként sokan nem tudják, hogy bizony van táncos múltja. Karrierjét gyerekszínészként kezdte a világot jelentő deszkákon. évekig alakította Billie Elliotot a londoni West Enden. Mindemellett pedig évekig balettozni is tanult.

A felkészülésben egyébként nagy segítség lehet a színész barátnője, Zendaya, aki szintén remek táncosnő hírében áll, melyet az Indul a risza! című sorozatában és a Dancing with The Starsban is bizonyított már.

Tom egy hete a GQ magazinnak adott friss interjújában ismerte el, hogy Zendayával fülig szerelmesek. Ezt pedig már a vörös szőnyegen sem leplezik, ahogyan egymásra néztek a Pókember: Nincs visszaút londoni premierjén, az szavak nélkül is elárulta, mennyire odáig vannak egymásért.