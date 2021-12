Mr. Big úgy beszélt Sarah Jessia Parkerről, mint előtte soha senki

A Szex és New York színésze határozott állást foglalt Carrie Bradshaw és Samantha Jones vitájában.

Már tényleg nem kell sokat várnunk, hogy kedvenc lánybandánk újra a képernyőkre költözzön. Az And Just Like That (És egyszer csak…) címet viselő folytatás december 9-én debütál az HBO kínálatában.

Ennek apropóján kérdezték a sorozat Mr. Bigjét, azaz Chris Noth-ot, aki többek között kitért a régóta pletyka tárgyát képző botrányra is, miszerint Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker miatt nem vállalta a sorozat folytatását, valamint a Szex és New York harmadik mozifilmjét.

via GIPHY

Nagyon közel állok Sarah Jessicához, ismerem őt és Kim médiában hangozatott véleménye meg sem közelíti a valóságot. Kedveltem Cattrallt, szerintem csodálatos volt a sorozatban, de személyes okok miatt ő tovább lépett. Nem tudom, mi volt az, de azt kívánom bár ne történt volna meg ez az egész szomorú és kellemetlen vita kettejük között.

Noth hozzátette, hogy Sarah Jessica mindig különleges helyet fog elfoglalni a szívében, ezért bárkivel szemben védelmezni fogja, főleg azután, hogy mennyi támadás érte a színésznőt a hetekben idősödő külseje miatt.

A The Guardiannek adott interjújában a színész kitért a Szex és New York néhai sztárjára, Willie Garsonra is, aki hosszas rákkal vívott küzdelemben hunyt el a nyáron az And Just Like That forgatása közben.