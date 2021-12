Karácsonyi pulóverbe bújt a londoni T-rex

A különleges kötött darabot egy leicesteri családi vállalkozás készítette el – olvasható a BBC oldalán.

A pulóvert megalkotó British Christmas Jumpers korábban Ed Sheeran és a parlament számára is készített már ünnepi felsőket. A legújabb elképesztő megrendelés azonban messze túlszárnyalta a korábbi kliensek számára elkészített pulóverek méretét.

A cég igazgatója, Snahal Patel elmondta, hogy a T-rex számára elkészített pulóver volt a cég eddigi legnagyobb munkája, az elkészítés több mint 100 órát vett igénybe.

„Valószínűleg ez a legnagyobb ruházat, amit eddig csináltunk. A jövőben tervezünk hasonlóan nagy projekteket” – mondta az igazgató.

