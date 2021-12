Egy átlagos reggel György hercegéknél – kaotikusabb, mint gondolnánk

Az Apple új kampányában arra ösztönzi a hallgatókat, hogy sétáljanak a mentális és fizikai egészségük érdekében. A felhíváshoz csatlakozott Cambridge hercege is, aki páratlan sétára invitálta a hallgatókat.

Az exkluzív műsor keretében a herceg részletesen mesélt családjáról, azon belül is gyermekei mindennapjairól, ami saját elmondása szerint egyáltalán nem olyan nyugodt, mint azt sokan feltételezik, ellenben annál kaotikusabb – írja az Elle.

– mesélte nevetve a herceg, aki azt is hozzátette, hogy lánya abszolút kedvenc zenéje jelenleg Shakira Waka Waka című slágere.

A hír természetesen az énekesnő fülébe is eljutott, aki nemrég Twitteren reagált: “Annyira örülök, hogy tetszik a zeném, Sarolta hercegnő.”

I’m so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ

— Shakira (@shakira) December 5, 2021