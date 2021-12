Rá sem ismerni Jennifer Lopezre - fodrásza leplezte le a nagy átváltozását

Az énekesnő frizurája egészen drámai!

Jennifer Lopezt láthattuk már göndören, egyenes hajjal, szőkén és barnán, bubi frizurával és derékig érő tincsekkel is. Rózsaszín hajjal azonban még nem! Ennek most jött el az ideje, az énekesnő új külsejéről stylistja, Chris Appleton rántotta le a leplet saját Instagram oldalán.

Az erős smink, a hullámos tincsek, és az élénk árnyalat hatására Lopez úgy fest, akár egy élő Barbie.

“Egy kis pink, hogy a fiúk csak pislogjanak. Mit gondoltok jen rózsaszín hajáról?”

– kérdezte követőit Appleton a posztjában, a fogadtatás pedig elsöprő többségben pozitív.

Kapcsolódó tartalom

Az egyelőre nem derült ki, hogy egy jól sikerült parókában pózol-e az énekesnő, vagy saját haját festették-e át erre a rikító árnyalatra, ugyanis saját közösségi oldalán még nem debütált az új külseje.

Jennifer egyébként magánéletével kapcsolatosan mostanában sokkal kevesebbet posztol, régi-új kedveséről, Ben Affleckről sem tesz ki képet, azonban úgy tűnik, ez semmit nem jelent, maximum óvatosság. Ben legutóbbi interjúja szerint kapcsolatuk biztos lábakon áll, mint nyilatkozta, gyönyörű az a szerelem, ami közte és Jennifer között van.

Az Elle magazinnak nyilatkozó bennfentes ráadásul úgy tudja, hogy a sikeres hálaadás után a karácsonyt is együtt tervezi tölteni a sztárpár, ráadásul most a gyermekeiket is összeengednék, megnézve, mi sül ki a szituációból.

Ben állítólag egy nagy meglepetéssel is készül Jennifernek, melyről nem rántotta le a leplet a forrás, de senki nem lenne meglepődve, ha egy eljegyzési gyűrű lenne az a különleges ajándék.

A kétezres évek álompárjaként emlegették a Bennifer párost, de szerelmük nem sokkal az eljegyzés után 2004-ben kifulladt, most azonban onnan folytatják kapcsolatukat, ahol annak idején abbahagyták. Az énekesnő nyáron ikergyerekeivel, a 13 éves Emme-mel és Max-el Los Angelesbe költözött, hogy közelebb lehessenek családjával a színészhez.