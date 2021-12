Mariah Carey "lottó ötöse" idén is történelmet írt

Karácsonyi slágere kapta idén a Gyémánt-díjat.

Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” című karácsonyi dalára kattintanak a legtöbben a Youtube-on decemberben, és nem csak Amerikában, hanem világszerte is. Az 1994-es örökzöld most azonban újabb rekordot tudhat a magáénak. A dal elnyerte ugyanis a RIAA (Amerikai Hanglemezipar Szövetsége) Gyémánt-díját, ami azért is nagy szó, mert Carey-é az első ünnepi kislemez, amely valaha is megkapta ezt a hőn áhított díjat – írja a People magazin.

“A gyémánt a lányok legjobb barátja! A dalom iránti kitartó szeretet a mai napig is lenyűgöz, és melegséggel tölti meg a szívem. Nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem vannak a világon a legnagyszerűbb rajongóim!”

– nyilatkozta Mariah a díj kapcsán.

A karácsonyi örökzöld 2019-ben ünnepelte a 25. évfordulóját, mely kapcsán Guiness-rekorder is lett, hiszen három világrekordot is a magáénak tudhat, mégpedig az amerikai 100-as toplistán minden idők legtöbbször első helyet elérő karácsonyi dala lett, valamint ez a legtöbbet streamingelt dal a Spotify-on női előadótól, ahogyan az amerikai Singles Top 10 Chart listáján is ez a karácsonyi sláger ült a legtöbb héten át az élen.

Megjelenése óta a kislemezből 16 millió példány fogyott, címadó slágere pedig minden idők 11. legkelendőbb dala. Bár azt sokan nem is tudják, hogy Mariah elképesztő összeget keres a mai napig a dallal, idén egészen pontosan 376 ezer fontot (közel 134 millió forintot). Igen, egyetlen dallal!

Mintha minden évben megnyerné a lottót. Hát ennyit ér, ha egy igazi örökzöldet sikerül összehoznia egy énekesnek.

A dal egyébként nem arat mindenhol osztatlan sikert, a múlt hónapban Twitteren terjedt egy fotó, melyen egy texasi bárban kihelyezett figyelmeztető felirat olvasható, ami szerint december elseje előtt tiltott a zenegépben Mariah Carey “All I Want for Christmas is You” című örökzöldjét elindítani. A szigorú szabályozáson annyit lazítanak az első téli hónap beköszöntével, hogy egy este, egy alkalommal elhangozhat a sláger.