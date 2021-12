Ilyen gyönyörű kismama Jennifer Lawrence - mindenkit elbűvölt a vörös szőnyegen

Pregnant Jennifer Lawrence makes red carpet debut with baby bump in stunning gold gown https://t.co/NvVquyjz9o

Szeptemberben derült ki, hogy Jennifer Lawrence első gyermekét hordja a szíve alatt. A 31 éves Oscar-díjas amerikai színésznő és galériatulajdonos férje, Cooke Maroney a People magazinnak erősítették meg a gólyahírt, de a rajongók legnagyobb bánatára a sztárpár semmi mást nem osztott meg a jövevénnyel kapcsolatban, bár ez korántsem szokatlan a Vörös veréb sztárjától, aki hollywoodi kollégáitól eltérően, kifejezetten visszafogottan kezeli a magánéletét érintő kérdéseket.

A színésznő bár már látszólag az utolsó hónapjaiban jár, nem pihen, legújabb filmje, a Leonardo DiCaprióval forgatott Ne nézz fel! bemutatója kapcsán sorra feltűnik a premiereken, vasárnap New Yorkban lépett a vörös szőnyegre.

A földig érő arany estélyi finoman emelte ki a színésznő alakját, mondhatni angyalian festett a visszafogottan elegáns ruhában.

Academy Award winner Jennifer Lawrence at the world premiere of #DontLookUp pic.twitter.com/SOjvPdd5qq

— Film Updates (@FilmUpdates) December 6, 2021