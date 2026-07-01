Magyar Péter: Már négyből három magyar támogatja a Tisza-kormány munkáját

„Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza-kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját” – kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián-felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73 százalékos a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21 százalék.

Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta: „A példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a Tisztítótűz művelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet.”

„A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok – még a fideszesek jelentős része is –, támogatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását ”

– értékelt Magyar Péter.

Meglátása szerint a Fidesz további zuhanásában és szétesésében szerepet játszik a felelősséghárítás, a vállalhatatlan országgyűlési szereplésük és az is, hogy egyre több bűnük lepleződik le. Példaként említette a költségvetés kifosztását és a vitnyédi migránstábor építését. Magyar Péter hozzátette: a jelenleg is zajló kormányülésen is a magyar emberek életét könnyebbé és biztonságosabbá tevő javaslatokat tárgyalnak, amelyekről csütörtökön adnak tájékoztatást.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén a Ludovika főépülete előtt 2026. június 27-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)