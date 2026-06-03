Tragikus tűzvész tört ki egy újdelhi hotelben, több mint húsz ember meghalt

Az újdelhi rendőrség az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tűzesetének nevezte a tragédiát. A tűz helyi idő szerint szerda délelőtt az indiai főváros déli, Malvija Nagar városrészében álló hotel földszinti étteremében keletkezett, a halálos áldozatok között sok külföldi is volt a The Times of India online hírportál jelentése szerint. A külföldi áldozatok helyi médiaértesülések szerint orvosi kezelésre érkeztek Indiába.
A tűzoltók legkevesebb 40 embert mentettek ki a tűzből, amelyet azóta sikerült eloltani.
A beszámolók szerint a környéken lakók is segítséget nyújtottak az emberek evakuálásában, és a sérültek biztonságba helyezésében.
A tűz okát egyelőre nem tudják. Dzsitendra Kumar, a helyi közigazgatás egy vezető illetékese szerint feltehetően a fölszinten működő étteremben keletkezhetett.
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Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek. Emellett minden elhunyt családjának 200 ezer rúpia (640 ezer forint) segélyt igért.
Rekha Gupta, Újdelhi főminisztere is együttérzésének adott hangot. Közleménye szerint a tűzoltóság és a mentőegységek gyorsan akcióba léptek, és elővigyázatosságból továbbra is a helyszínen tartózkodnak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragikus tűzeset okainak kiderítésére.
Indiában gyakoriak a tűzesetek, mert sokszor nem tartják be a tűzvédelemmel kapcsolatos építési szabályokat.
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Kiemelt kép: Lángoló szállóból kimenekített nőt visznek helybeliek Újdelhiben 2026. június 3-án (Fotó: MTI/AP/Manis Szvarup)