Tragikus tűzvész tört ki egy újdelhi hotelben, több mint húsz ember meghalt

Legkevesebb 21 ember vesztette életét és sokan megsérültek szerdán egy újdelhi épületben pusztító tűzben – közölték a helyi hatóságok.

Az újdelhi rendőrség az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tűzesetének nevezte a tragédiát. A tűz helyi idő szerint szerda délelőtt az indiai főváros déli, Malvija Nagar városrészében álló hotel földszinti étteremében keletkezett, a halálos áldozatok között sok külföldi is volt a The Times of India online hírportál jelentése szerint. A külföldi áldozatok helyi médiaértesülések szerint orvosi kezelésre érkeztek Indiába.

A tűzoltók legkevesebb 40 embert mentettek ki a tűzből, amelyet azóta sikerült eloltani.

#DELHI-साकेत प्रेस एन्क्लेव के सामने, मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक होटल में लगी भीषण आग । लाल डोरा क्षेत्र में तेजी से बन रहे बहुमंजिला होटलों की अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन पहुंच और नियामक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।#DelhiFire #MalviyaNagar #Saket #FireSafety pic.twitter.com/2gtCHzJfg9 — Payall Singhh (@PayallSingh13) June 3, 2026 #BREAKING: 10 Dead, 11 Injured in Massive Restaurant Fire in South Delhi At least 10 people have died and 11 others were injured after a massive fire broke out at the multi-storey Lemon Green Restaurant in the Hauz Rani area of New Delhi on Wednesday morning. The Delhi Fire… pic.twitter.com/g4CVUmNG8N — upuknews (@upuknews1) June 3, 2026

A beszámolók szerint a környéken lakók is segítséget nyújtottak az emberek evakuálásában, és a sérültek biztonságba helyezésében.

A tűz okát egyelőre nem tudják. Dzsitendra Kumar, a helyi közigazgatás egy vezető illetékese szerint feltehetően a fölszinten működő étteremben keletkezhetett.

Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek. Emellett minden elhunyt családjának 200 ezer rúpia (640 ezer forint) segélyt igért.

Rekha Gupta, Újdelhi főminisztere is együttérzésének adott hangot. Közleménye szerint a tűzoltóság és a mentőegységek gyorsan akcióba léptek, és elővigyázatosságból továbbra is a helyszínen tartózkodnak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragikus tűzeset okainak kiderítésére.

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mert sokszor nem tartják be a tűzvédelemmel kapcsolatos építési szabályokat.

Kiemelt kép: Lángoló szállóból kimenekített nőt visznek helybeliek Újdelhiben 2026. június 3-án (Fotó: MTI/AP/Manis Szvarup)