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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Tragikus tűzvész tört ki egy újdelhi hotelben, több mint húsz ember meghalt

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.03. 11:11

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legkevesebb 21 ember vesztette életét és sokan megsérültek szerdán egy újdelhi épületben pusztító tűzben – közölték a helyi hatóságok.

Az újdelhi rendőrség az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tűzesetének nevezte a tragédiát. A tűz helyi idő szerint szerda délelőtt az indiai főváros déli, Malvija Nagar városrészében álló hotel földszinti étteremében keletkezett, a halálos áldozatok között sok külföldi is volt a The Times of India online hírportál jelentése szerint. A külföldi áldozatok helyi médiaértesülések szerint orvosi kezelésre érkeztek Indiába.

A tűzoltók legkevesebb 40 embert mentettek ki a tűzből, amelyet azóta sikerült eloltani.

A beszámolók szerint a környéken lakók is segítséget nyújtottak az emberek evakuálásában, és a sérültek biztonságba helyezésében.

A tűz okát egyelőre nem tudják. Dzsitendra Kumar, a helyi közigazgatás egy vezető illetékese szerint feltehetően a fölszinten működő étteremben keletkezhetett.

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Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sérülteknek. Emellett minden elhunyt családjának 200 ezer rúpia (640 ezer forint) segélyt igért.

Rekha Gupta, Újdelhi főminisztere is együttérzésének adott hangot. Közleménye szerint a tűzoltóság és a mentőegységek gyorsan akcióba léptek, és elővigyázatosságból továbbra is a helyszínen tartózkodnak. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragikus tűzeset okainak kiderítésére.

Indiában gyakoriak a tűzesetek, mert sokszor nem tartják be a tűzvédelemmel kapcsolatos építési szabályokat.

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halálos áldozattűzeset India

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