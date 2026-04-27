Beárnyékolja a brit királyi pár amerikai látogatását a szombat este történt Fehér Házi támadás

Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatására érkezik hétfőn Washintonba III. Károly brit király és felesége.

Brit uralkodó legutóbb 19 éve tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban, 2007-ben II. Erzsébet utazott a tengeren túlra.

III. Károly négynapos útja három helyszínt érint, a látogatás pedig alkalmat ad a megemlékezésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról, a brit monarchiától való 1776-os elszakadásról.

A királyi házaspárt hétfőn a Fehér Házban zárt körben fogadja először Donald Trump és felesége, a hivatalos programban a Fehér Ház megtekintése, valamint teázás szerepel.

A washingtoni látogatás formális része kedden lesz, amikor az amerikai elnöki házaspár a Fehér Ház előtt formálisan is üdvözli a brit királyi párt, ezt katonai díszszemle követi. Trump elnök és III. Károly király kétoldalú hivatalos megbeszélést tart.

Kedden a brit uralkodó a Kongresszus együttes ülésén is beszédet mond. Legutóbb 1991-ben II. Erzsébet szólalt fel a Capitoliumban akkor tett hivatalos útja során.

A washingtoni programot kedden este a Fehér Ház kertjében rendezett állami vacsora zárja.

III. Károly király és Kamilla királyné szerdán New Yorkba látogat, majd csütörtökön Virginia államban az Egyesült Államok 250 éves történelmével összefüggő programokon vesz részt.

A brit uralkodói pár látogatását beárnyékolja a szombat este történt erőszakos incidens a Trump elnök részvételével zajló Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján, ugyanakkor vasárnap az elnök és a Buckingham palota is megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül tartják meg.

Az elnök vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban várakozásának adott hangot a brit király látogatásával kapcsolatban, akit „régi barátjának” nevezett.

Kiemelt kép: III. Károly brit uralkodó és felesége, Kamilla királyné a húsvéti misére érkezik a windsori Szent György-kápolnába 2025. április 20-án (Fotó: MTI/Andy Rain)