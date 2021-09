Mesehősök bélyegen: Lusta férj miatt lett ennyire népszerű a Kukori és Kotkoda

Megosztás Tweet



Kukori, Kotkoda, tojásból lesz a csoda! – ha halljuk ezt a főcímet rögtön megelevenednek Psota Irén (később Hacser Józsa) és Márkus László hangján a kapirgáló mesefigurák. Nemzedékek nőttek fel a Kukori és Kotkoda című rajzfilmen, így nem meglepő, hogy a Magyar Posta Mesehősök témakörben ezúttal Bálint Ágnes író valamint Mata János grafikusművész, rendező alkotását választotta és a kedvenceinkkel bocsát ki sorszámozott alkalmi bélyegblokkot. Ez volt az első olyan mesesorozat, amely a Magyar Televízió megrendelésére készült és egy lusta férj ihlette.

Az újdonság 2021. szeptember 2-án kerül forgalomba. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a www.posta.hu-n.

A bélyegblokk Weisenburger István grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50 ezer példányban.

A Magyar Posta korábban Süsü, a sárkány című bábfilm-sorozatról adott ki bélyeget, majd 2020-ban érkezett bélyegen Frakk, a macskák réme is.

Ezúttal az alkalmi bélyegblokk három címletén a Kukori és Kotkoda szereplőit láthatjuk: a bal oldali bélyegen Hápogi a kacsa, a középső bélyegen Kotkoda, míg a jobboldali bélyegen Kukori szerepel. A blokk keretrajzán a baromfiudvar adja a környezetet és további szereplők is megjelennek a színen: Pulyka és Pulykáné, Kopasznyakú és Szöcske. Az alkalmi borítékon a rajzfilm közismert főcíme látható, a bélyegzőben pedig a két főszereplő Kukori és Kotkoda található.

A Magyar Posta Mesehősök bélyegsorozatának legújabb tagjai: Kukori és Kotkoda – fotó: Magyar Posta

Kukori lustaságával mindig felbosszantja Kotkodát

A mese egy szárnyas házaspárról szól, ahol Kukori mindig felbosszantja lustaságával Kotkodát, ugyanis folyton azon gondolkozik, hogy kerülhetné el a ház körüli feladatokat. A Kukori és Kotkoda az első olyan mesesorozat, amely a Magyar Televízió megrendelésére készült. A rajzfilmsorozatból 1970 és 1972 között két széria, összesen 26 epizód készült. 1970-ben a televízió még fekete-fehér volt, ám a rajzfilmsorozatot színesben készítették, mivel azt tervezték, hogy moziban is vetítik majd.

A forgatókönyvet Bálint Ágnes írta, Mata János pedig tervezte és rendezte. Eredetileg gyerekeknek készült a sorozat, de hamar sok felnőtt kedvenc műsorává is vált.

Az ihletet az adta, hogy Bálint Ágnesnek állandóan panaszkodott egy volt kolléganője, hogy a férje nem hajlandó semmiféle házimunka elvégzésre. Így született meg Kukori. A gazdaságos animációs technikával sikerült hatezerre leszorítani a rajz-darabszámot, és egy hónap alatt el tudtak készíteni egy hat-hétperces epizódot.

Az alkotók egyébként a helyszín térképét is pontosan megrajzolták, kidolgozták azt a világot is, ahol a szereplők éltek. Ráadásul Mata János arra is odafigyelt, hogy a figurák tojásformákból álljanak össze, mert így a gyerekek is könnyen meg tudják rajzolni. A sorozat ma már jól ismert zenéjét Lovas Ferenc szerezte.

A produkciónak megnyerték Psota Irént (később Hacser Józsát) és Márkus Lászlót is. Profiként álltak a feladathoz, nem véletlenül mondják azt a színészek, hogy nincs olyan hogy kis szerep, egyszerűen szerep van, amit a legjobb tudásuk szerint kell megoldani. Márkus állítólag komolyan gyakorolta a kukorékolást és az otthonában is lógott egy Kukori kép, annyira szerette a karaktert.

Kotkoda hangját Psota Irén adta – MTI Fotó: Keleti Éva

Egyik alkalommal pedig mindenki Hápogi hangját, Horváth Gyulát várta, aki a folyosón sétált gondterhelten és gyakorolta a hápogást. Csak annyit mondott, hogy „Várjatok, mert még ez nem az a ’háp’ amit keresek” – aztán persze megtalálta.

A legapróbb részletekre is figyeltek, de Mata János álmában nem gondolta volna, hogy ennyire népszerű lesz a Kukori és Kotkoda és sikerül maradandót alkotniuk. A rajzfilmmel kapcsolatban arra volt a legbüszkébb, amikor az utcán hallotta, ahogy egy kisfiú azt mondja az édesanyjának: „Te Anyu! Pont úgy viselkedsz, mint Kotkoda!” Ekkor úgy érezte, hogy volt értelme megcsinálni a sorozatot. A lelkes felnőttek pedig az évek során a gyerekeiknek, unokáiknak, majd a dédunokáiknak is kértek rajzokat Kukoriról.

Kukori hangját Márkus László kölcsönözte – MTI Fotó: Farkas Tamás

Ha csak két cintányért ütöttek össze, ő akkor is ott szeretett lenni

Mata János 1934-ben született Debrecenben. A Debreceni Egyetem hallgatója volt, orvosnak készült. Meghatározó élménye maradt, amikor egy baleset után visszavarrták egy munkás kezét, aki évekkel később hálásan köszönte meg a “Kisdoktornak” a segítséget. Külföldi lapból tanulta meg karikatúra rajzolás alapjait, egy interjúban azt is elmesélte, hogy vizslája ment mindig az újságért a postára.

Később a Szabad Föld, a Népsport és a Bibliotheca Könyvkiadó karikaturista-illusztrátoraként dolgozott.

1959-től a Pannón Filmstúdió, 1971-től a Magyar Televízió rendezője volt, többek között a Kékfény, valamint a Panoráma című műsor külpolitikai anyagai kötődtek a nevéhez. Riport- és dokumentumfilmeket forgatott, stúdióműsorokat rendezett.

Animációs filmeket 1964-ben kezdett rendezni. Az ő keze alól került ki többek közt a Kukori és Kotkoda, illetve a Mikrobi.

Szeretett ott lenni, ahol történtek az események, ha két cintányért összeütöttek, ő akkor is jelen akart lenni.

Büszke volt arra, hogy a Kukori és Kotkoda bejárta a világot. Még Dél-Afrikába és Izlandra is eladták a jogokat. Hitt abban is, hogy a számítógép segíti a munkát, a hatvanas évek végén ismerkedett meg a számítástechnikával, és Mikrobi rakétáját is azzal rajzolták meg. 2017-ben, életének 84. évében hunyt el.

Lepke az írógépen

Bálint Ágnes 1922. október 23-án született a Fejér megyei Adonyban, első meséjét mindössze hatéves korában írta, 1941-ben jelent meg az első meseregénye, Az elvarázsolt egérkisasszony. A Magyar Televíziónál dolgozott, előbb szerkesztőként, 1965 és 1986 között pedig főmunkatársként. Ő teremtette meg a gyermekműsorok alapjait, s ő indította el a tv esti meseműsorát is. 1967-től szerkesztette a Kuckó című ismeretterjesztő műsort.

Bálint Ágnes, a Kukori és Kotkoda írója, teremtette meg a gyermekműsorok alapjait Magyarországon, s ő indította el a tv esti meseműsorát is – MTI Fotó: Patkó Klári

Számos népszerű meseregény, illetve televíziós és rádiós mesejáték – például a Mazsola, a Mi újság a Futrinka utcában, a Kukori és Kotkoda, a Vizipók, az Egy egér naplója, Frakk, a macskák réme – szerzője. 2006-ban életművéért, írói munkásságáért az önéletrajzi ihletésű Lepke az írógépen újabb kiadása Az Év Gyermekkönyve díjat nyerte el.

Bálint Ágnes 2008-ban egy nappal 86. születésnapja után hunyt el.

Ahogy visszaemlékezésében írja:

„Csodaszép életem volt. Meseszép.”

A Magyar Posta Kukori és Kotkoda bélyegblokkja 2021. szeptember 2-án jelenik meg

