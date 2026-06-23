Moszkva a 2022 tavaszán elért orosz-ukrán isztambuli megállapodások, a tavaly augusztusi anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet, valamint azoknak az elveknek az alapján kész tárgyalni Kijevvel, amelyeket az orosz elnök 2024. júniusi beszédében ismertetett a moszkvai külügyminisztériumban.

Erről maga Vlagyimir Putyin beszélt a keddi moszkvai kormányülésen, amelyen feladatként határozta meg, hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások következményeit. Kijelentette, hogy ezek a támadások nem képesek megváltoztatni a „különleges hadművelet” menetét, sőt – különösen a gyerekeket érő csapások – egyenesen motiválják az orosz hadsereget.

Kapcsolódó tartalom Zelenszkij az Egyesült Államokban találkozna Putyinnal A javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel az ukrán elnök.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszország és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) kazanyi csúcstalálkozójának végén tartott sajtóértekezleten 2026. június 18-án. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov)