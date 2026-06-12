Magyar Péter szombat reggel sajtótájékoztatót tart az Orbán-kormány „egyik legnagyobb hazugságáról”

Az Orbán-kormány „egyik legnagyobb hazugságáról” tart rendkívüli sajtótájékoztatót a miniszterelnök szombat reggel 9 órakor.

Az általunk megismert információk alapján

a Fidesz holnapi tisztújító kongresszus okafogyottá válik.

Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben – írta Magyar Péter a Facebookon.

A Fidesz szombaton tartja tisztújító kongresszusát, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 11-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)