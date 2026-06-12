Magyar Péter szombat reggel sajtótájékoztatót tart az Orbán-kormány „egyik legnagyobb hazugságáról”

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a Fidesz holnapi tisztújító kongresszus okafogyottá válik.
Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben – írta Magyar Péter a Facebookon.
A Fidesz szombaton tartja tisztújító kongresszusát, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.
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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 11-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)