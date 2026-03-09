Vlagyimir Putyin kijelentette, kész orosz energiát szállítani Európába az iráni konfliktus miatt

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az energetikai helyzetről a Kremlben hétfőn megrendezett szakmai konferencián.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt. Közölte, hogy az orosz fél továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek, egyebek között Szlovákiába és Magyarországra.

„Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is” – mondta.

„De szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy ők is készek és akarnak együttműködni, és biztosítják számunkra ezt a fenntarthatóságot és stabilitást”

– tette hozzá.

Kitért arra, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövidtávú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított földgázra (LNG), június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan.

„Ezzel kapcsolatban (…) már megfogalmazódott a feladat, hogy (a kormány és az orosz vállalatok) mérlegeljék a szállítások leállításának lehetőségét és célszerűségét (…) az európai piacra, ne várjanak arra, amíg demonstratív módon becsapják előttünk az ajtót, hanem tegyék meg ezt már most” – nyilatkozott.

Elmondta, hogy a szénhidrogénpiac keresleti és kínálati egyensúlya a közel-keleti konfliktus miatt változik, és ez új, stabil árszintet eredményez majd. Rámutatott, hogy a ma gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson 2025-ben a világ olajexportjának mintegy egyharmadát bonyolították le.

„A szoros használatához kötött olajkitermelés már a következő hónapban teljesen leállhat. Máris csökkenni kezdett”

– hangoztatta.

Emlékeztetett arra a korábbi orosz figyelmeztetésre, miszerint a régió destabilizálására irányuló kísérletek veszélybe sodorják a globális energiaipart és megnövelik az energiaárakat. Az elnök szerint az olajár az elmúlt hetekben már több mint 30 százalékkal emelkedett, és további növekedés, illetve ingadozások várhatók.

„A jelenlegi körülmények között fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért” – jegyezte meg.

Az elnök felszólította az orosz energetikai vállalatokat, hogy használják ki a kialakult helyzetet, egyebek között adósságterheik csökkentésére. Hangot adott azon véleményének, hogy ha Oroszország most átáll az új piacokra, akkor ott meg tudja vetni a lábát.

Kiemelt kép forrása: MTI/AP/Kreml/Szputnyik pool/Mihail Mecel