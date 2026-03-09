Ukrajna egyik legfontosabb támogatója szólította fel Zelenszkijt a Barátság vezeték miatt

„Az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós kölcsön miatt is pragmatikus megoldást kell találni a Magyarországgal és Szlovákiával a Barátság kőolajvezetékről kialakult vitában” – jelentette ki Rob Jetten holland kormányfő hétfőn Varsóban.

Az új holland kormányfő a lengyel hivatali partnerével, Donald Tuskkal közös sajtóértekezleten válaszolt a kőolajvezetékre vonatkozó újságírói kérdésre.

Rob Jetten felidézte: az ügyről vasárnapi kijevi látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek elmondta, hogy fontos „pragmatikus megoldást találni”, és „biztosítani a magyar–ukrán feszültségek csökkentését”.

Aláhúzta: a kölcsön kulcsfontosságú Ukrajna számára, ezért az érintett felek az Európai Bizottsággal együtt remélhetőleg minél hamarabb megoldást találnak.

Donald Tusk azt mondta: egyetért azzal, hogy az ügyben gyakorlati megoldásra van szükség. Úgy látja: Ukrajna támogatása egész Európa érdeke is, mert Kijev veresége radikálisan növelné a Lengyelországgal és a keleti szárnyon fekvő más országokkal szembeni fenyegetést. A lengyel miniszterelnök kifejezte reményét, hogy Ukrajna előáll valamilyen ötlettel a felesleges feszültség enyhítésére. „Itt a szavakra és a tettekre is gondolok” – jelentette ki. Megjegyezte: a feszültség oka elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan Putyin-párti politikája. Hozzáfűzte:

szeretné, ha az európai partnerek maximális megértést tanúsítanának, még úgy is, hogy Zelenszkij elnök (a magyar kormányfőre vonatkozó) kijelentésével túl messzire ment.

Tusk szerint az Ukrajnának szánt kölcsön ügyében Európának nagyon hatékonyan kell végrehajtania döntéseit. A lengyel kormányfő úgy vélekedett: Európa nyugodtan felhasználhatja a 90 milliárd eurót Ukrajna számára anélkül, hogy jóváhagyásra várna Budapesttől. Azzal érvelt, hogy Magyarország már előzetesen aláírta a (kölcsönről szóló) döntést. „Nem fogunk folyton visszatérni erre a kérdésre csak azért, mert Orbán úr jelenleg kedvezőbben viszonyul Oroszországhoz, mint Ukrajnához” – jelentette ki Donald Tusk.

Az iráni konfliktus következében emelkedő üzemanyagárakra vonatkozó kérdésre Tusk úgy válaszolt: kormánya olyan sebészi pontosságú eszközöket keres, amelyeknek köszönhetően az árak nem emelkednének a környező országokban tapasztalható szint fölé. A kormány gondoskodik arról, hogy senki ne profitáljon a helyzetből, egyúttal várja, hogy

„beteljesüljön (Donald Trump amerikai elnök) ígérete, miszerint a közel-keleti konfliktus hamarosan véget ér, és az árak normalizálódnak”

– jelentette ki a lengyel kormányfő.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Kiemelt kép: Rob Jetten, a 66-os Demokraták (D66) párt vezetõje nyilatkozik a sajtó képviselőinek Hágában 2025. október 30-án, az előre hozott parlamenti választások másnapján (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)