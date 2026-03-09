Újabb átváltozások A Dal 2026 második elődöntőjében

A könnyűzenei stílusok kavalkádját hozza el Magyarország egyetlen dalversenyének szombati adása. A tíz versenydal punk, funky, swing, diszkó, folk-pop, pop, rock és metál átváltozása garantáltan felkorbácsolja a hangulatot. Az élő show-ban kiderül, lesz-e aranygombot érő átalakulás.

Folytatódik A Dal 2026 második fordulója, a produkciók a zsűri által kijelölt stílusban, áthangszerelve mérettetnek meg. Az elődöntőbe jutás garantált volt a harminc legjobbnak, de már a döntő a tét. A fellépők az átdolgozásokhoz komoly szakmai támogatást kapnak a mesterektől, a hazai könnyűzenei élet kiválóságaitól. Az első elődöntő adásban a biztos döntős helyet jelentő aranygombot Arany Timi Kígyója kapta, az akusztikus újjászületésben Nagy Adri énekes, a Magyarország, szeretlek! csapatkapitánya működött közre. Fehér Zsombor dupla sikert könyvelhetett el, hiszen az Abaházi.RT Eldobott kőjének country verziójára, illetve Mocskonyi Dörgő Mindenkinek kell egy kis Rock N Rolljának népi hangszerekkel előadott ethno funk tánczenéjére záporoztak a zsűri 10 pontjai.

Szombat este további átdolgozások várnak a Duna nézőire és a Petőfi Rádió hallgatóira. A mesterek, Urbán Orsi, hazánk elismert jazzénekese, Alapi István, az Edda Művek gitárosa, valamint Németh Gábor „Némo” énekes, dalszerző, hangszerkészítő támogatja az előadókat.

Beretka Ádám a Színek című szerelmes produkciója metál színezetet kap. Czakó Juli első dala, az Uni-univerzum rockverzióban bizonyíthat. DopeMan diszkó stílusban mutatkozik be érzelmes, lírai hangvételű, párjának írt dalával, a Mindig (TigrisésSárkány) című dallal. A szuzit dorimoczi punk stílusban adja elő. Horányi Juli és Fischer Norbi folk-popként hozza vissza a Sosem eléget. Kökény Dani Sose feledd! című szerzeménye rockként hangzik el, ahogy Pál-Baláz Karmen és Patocska Olivér a Régi szép meséket szintén ebben a műfajban adja elő. A balkáni hangzásvilágot funkyra cseréli a Richman Orchestra Az idő elmúlt című produkciójában. A Minden Random swingként születik újjá az alternatív rockot játszó ThisMustBeLove zenekar előadásában. A Vintage Dolls pedig popdallá varázsolja A Ligetbent. Az élő adásban kiderül, hogy lesz-e olyan átdolgozott produkció, ami után valamelyik zsűritag aranygombot ad és a döntőbe repíti a dalt.

Szandi, Ferenczi György, Trap kapitány és Bebe értékelése mellett a nézők ötödik zsűritagként szavazhatnak, az adás végétől vasárnap 19:40-ig küldhetnek SMS-t kedvenc produkciójuk kódjával, és nagyban befolyásolhatják a döntő mezőnyének alakulását. A március 22-i extra adásban kiderül, melyik produkciók előadói kapják a páratlan lehetőséget a fellépésre a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. A március 28-i fináléban a világhírű nagyzenekar kíséretében hangoznak el a versenydalok.

A Dal 2026 – második elődöntő március 14-én, szombaton 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Kapcsolódó tartalom Trap Kapitány: A Dal 2026 a zenei kultúra sokszínűségét mutatja meg a nézőknek

Kiemelt kép forrása: MTVA