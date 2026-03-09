Toplistás körözött bűnözőt fogtak el Tatabányán, nyolc éves börtönbüntetése miatt bujkált – Videó

Egy emberölési kísérlet miatt körözött férfi, akire nyolc év szabadságvesztés várt, már egy ideje bujkált a hatóságok elől, de a tatabányai rendőrök elfogták.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt be arról, hogy a Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai múlt hétfőn este az egyik helyi dűlőben fogták el az ország egyik toplistás körözöttjét.

A tájékoztatás szerint

a férfi ellen, aki 8 év letöltendő szabadságvesztés elől próbált elmenekülni emberölés kísérlete miatt adtak ki elfogatóparancsot, ezért a rendőrök kiemelten keresték.

A 30 éves férfi egy ideje bujkált már a hatóságok elől, de a bűnügyesek felderítőmunkájának köszönhetően végül sikerült kézre keríteni.

A rendőrök a férfit a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították

– áll a rendőrség honlapján elérhető közleményben, melyhez egy az elfogásról készült videófelvételt is mellékeltek, a PoliceHungary YouTube csatornáról.

A rendőrség továbbra is kiemelten kezeli a körözött személyek felkutatását és azt kérik, hogy akinek tudomása van körözött személy tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget.

Kiemelt kép: Az elfogott bűnöző előállítása a rendőrségen (Forrás: YouTube/képernyőfotó)