Toplistás körözött bűnözőt fogtak el Tatabányán, nyolc éves börtönbüntetése miatt bujkált – Videó

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt be arról, hogy a Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai múlt hétfőn este az egyik helyi dűlőben fogták el az ország egyik toplistás körözöttjét.
A tájékoztatás szerint
a férfi ellen, aki 8 év letöltendő szabadságvesztés elől próbált elmenekülni emberölés kísérlete miatt adtak ki elfogatóparancsot, ezért a rendőrök kiemelten keresték.
A 30 éves férfi egy ideje bujkált már a hatóságok elől, de a bűnügyesek felderítőmunkájának köszönhetően végül sikerült kézre keríteni.
A rendőrök a férfit a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították, majd büntetés-végrehajtási intézetbe szállították
– áll a rendőrség honlapján elérhető közleményben, melyhez egy az elfogásról készült videófelvételt is mellékeltek, a PoliceHungary YouTube csatornáról.
A rendőrség továbbra is kiemelten kezeli a körözött személyek felkutatását és azt kérik, hogy akinek tudomása van körözött személy tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget.
Kiemelt kép: Az elfogott bűnöző előállítása a rendőrségen (Forrás: YouTube/képernyőfotó)