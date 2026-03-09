Több mint 20 millió forintnyi kárpótlást szavazott meg a svájci parlament a szilveszteri diszkótűz áldozatainak

A svájci parlament alsóháza kárpótlást szavazott meg hétfőn a crans-montanai bárban szilveszterkor kitört tűzvész áldozatainak.

A kórházi ápolásra szoruló túlélőknek, illetve a halálos áldozatok hozzátartozóinak szánt, szolidaritási hozzájárulásnak nevezett egyszeri 50 ezer svájci frankos (22 millió forint) kifizetést a parlament felsőháza a múlt héten hagyta jóvá.

A nap folyamán érkezett hír arról, hogy kiterjesztették a nyomozást a tűzvész ügyében vizsgálódó svájci ügyészek, és már a város polgármesterét is gyanúsítottként kezelik.

Nicolas Féraud januárban újságírók előtt elismerte, hogy a település 2019 után elmulasztotta elvégezni az elvileg évente kötelező biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést a szórakozóhelyen. A polgármester szerint a városvezetés nem értesült arról, hogy ezek az ellenőrzések elmaradtak.

A szilveszteri tragédiában 41 ember életét vesztette, 115-en pedig megsérültek.

Az áldozatok többsége tinédzser és fiatal felnőtt volt, sok volt köztük az olasz és a francia állampolgár. Egyes súlyosan megégett sérültek a mai napig kómában vannak.

Február végén 58 sérültet ápoltak még mindig kórházban Svájcban vagy más országban.

Kiemelt kép: A Le Constellation bár tűzében elhunyt ádozatok előtt róják le kegyeletüket emberek (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro)