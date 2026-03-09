Telefonon tárgyalt Trump és Putyin, több nemzetközi válságról is egyeztettek

A közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök – közölte hétfőn Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak nyilatkozva Moszkvában.

Mint mondta, a beszélgetés hangsúlya az iráni konfliktuson volt, valamint az Egyesült Államok képviselőinek részvételével zajló, ukrajnai rendezésről folytatott tárgyalásokon.

A telefonbeszélgetés során Putyin a Washington és Teherán közötti nézeteltérések politikai és diplomáciai eszközökkel való megoldásra szólított fel, egyebek között az öbölbeli arab országok, Irán és más államok vezetőivel folytatott eszmecseréinek figyelembe vételével. Trump a maga részéről az Izraellel közös művelet kontextusában értékelte az eseményeket.

Usakov szerint az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatban az orosz elnök méltatta az Egyesült Államok és amerikai hivatali partnere személyes közvetítői erőfeszítéseit, és beszámolt a harci érintkezés vonalán kialakult helyzetről.

Az amerikai vezető kifejezte reményét a konfliktus mielőbbi rendezésével kapcsolatban.

Ezenkívül a felek megvitatták a venezuelai helyzetet is, egyebek között a világ olajpiacának helyzetével összefüggésben.

Az orosz elnöki tanácsadójának beszámolója értelmében a kapcsolatfelvétel az amerikai vezető kezdeményezésére jött létre, és körülbelül egy órán át tartott. A felek kijelentették, hogy készek rendszeresen kommunikálni egymással. Usakov hangsúlyozta, hogy a két elnök megbeszélésének gyakorlati jelentősége lesz.

A két elnök 2026-ban először lépett kapcsolatba egymással.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök telefonos megbeszélését folytatja Vlagyimir Putyin orosz államfővel (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)