Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Szijjártó Péter: Folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.09. 06:49

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni – közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Közölte, vasárnap volt még egy mentesítő járatunk Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hoztuk haza.

Hétfőn pedig két járatunk lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat.

Összesen 180 magyart hozunk haza a közel-keleti válság miatt, 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubajban, azonban egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni.

Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek – részletezte posztjában a miniszter.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

izraeli–iráni háborúrepülőgép Szijjártó Péter Közel-Kelet

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 