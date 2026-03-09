Soltész Rezső: Mindent a nőknek köszönhetek

A vasárnapi nőnap kapcsán a Duna Családi kör című műsorának vendége volt Soltész Rezső. A Fonogram-díjas énekes, dalszerző életének meghatározó nőalakjairól mesélt, kiemelve: szerinte egy férfi szinte mindent a nőknek köszönhet – ezt a szemléletet pedig fiú unokáinak is igyekszik továbbadni.

Soltész Rezső úgy fogalmazott: egy férfi életében rendkívül fontos, hogy milyen nőkkel találkozik, mert a hölgyek jelentős hatással vannak sorsának alakulására. „Úgy gondolom, egy férfi a hölgyeknek köszönhet mindent” – mondta a műsorban a magyar könnyűzene egyik emblematikus alakja. Felidézte élete meghatározó női alakjait, édesanyja mellett nagymamájáról is megemlékezett. „Nagy hatással volt rám, sokat kaptam tőle viselkedés és kultúra terén” – mondta Soltész Rezső. Hozzátette: nagymamája a háborúban veszítette el a férjét, unokájában pedig meglátta a művészetek iránti fogékonyságot, ezért gyakran vitte magával színházba és operába. A művész életének meghatározó szereplői között említette két lányát, valamint feleségét is, aki már nincs vele, de élete és pályája során végig társként állt mellette. A nők iránti tiszteletet a családban is kiemelten fontosnak tartja. Fiú unokái vannak, akiket igyekszik arra nevelni, hogy a nők megbecsülése természetes része legyen az életüknek. „A nők iránti tisztelet a férfi mindennapjainak része kell legyen, az apró gesztusok szintjén is” – hangsúlyozta.

Soltész Rezső arról is beszélt, hogy mindig szívesen dolgozott nőkkel, mert tapasztalata szerint érzékenyebbek, és gyakran észreveszik azokat az apró részleteket is, amelyek egy férfi számára nagy segítséget jelenthetnek. Mosolyogva azt is elárulta, hogy a sors a női rajongók terén is bőkezű volt hozzá, az évek során rengeteg szeretetet kapott a közönségtől.

A beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Soltész Rezső Fonogram-díjas énekes, dalszerző (Fotó: MTVA)